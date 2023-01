Unfair: Die ganze Familie packt ihren Krimskrams ein, nur Papas Spielsachen müssen Zuhause bleiben? Der Knaus Sport & Fun schafft als patenter Motorrad-Transport-Wohnwagen Abhilfe und passt genial zum Opel Zafira Life.

Da staunt die Familie stumm, und die Jüngste drückt entsetzt den Schlappohrhasen an sich, damit der das gleich zu erwartende Unglück nicht mit ansehen muss: Papa balanciert 220 Kilogramm BMW-Motorrad über eine schmale Rampe, die direkt in die große Hecktür des Knaus Sport & Fun führt. Dieser soll ja nicht nur als kompakter Wohnwagen mit bis zu vier Schlafplätzen glänzen, sondern auch Motorräder transportieren. Steht so im bunten Prospekt. In der Praxis wirkt die BMW R Nine T mit dem breiten Enduro-Lenker und den seitlich herausstehenden Boxermotor-Zylindern viel zu mächtig, um das Nadelöhr im Wohnwagen-Heck zu nehmen. Enden die Motorrad-Urlaubsträume des Familien-Häuptlings nun schmählich wegen ein paar Zentimetern Lenker? Jetzt dem gespannten Publikum nur keine Blöße zeigen, die Zweifel hinunterschlucken und die wuchtige BMW Zentimeter um Zentimeter weiterlaufen lassen. Knapp 350 Euro Aufpreis kostet die Aluminium-Auffahrrampe bei Knaus, während der Fahrt kommt sie gut gesichert am Unterboden des Wohnwagens unter. Das wertig geschweißte Stück macht im Test einen beruhigend stabilen Eindruck, während sich die Scrambler langsam darüber schiebt. Die Arme werden lang und länger, die Tür rückt nah und näher – jetzt kommt die Stunde der Wahrheit: Die Spiegel sind bereits zurückgeklappt, ein sanfter Dreh lässt den Lenker durch die Hecktür schlüpfen, das Drehmoment der BMW zieht den Hobbyspediteur hinauf zur Schwelle, dann rollt das schwere Bike endgültig in den Knaus Sport & Fun. Geschafft. Die Familie applaudiert begeistert, nur dem spöttischen Grinsen der Gattin ist abzulesen, dass sie den Moment bemerkt hat, in dem beinahe alles schiefgegangen wäre: "Besser zu Zweit, ich hab's doch gesagt", scheint sie zu denken, und deshalb darf sie jetzt auch helfen, das Motorrad zu verzurren. Der Esstisch liegt bereits im Stauraum, die Polster der Sitzecke sind entfernt, die Motorradhalter (205 Euro) im Wohnwagen-Boden verschraubt. Stabile Ösen nehmen Spanngurte auf – zehn Minuten später ist die BMW gut gesichert für die Fahrt in Richtung Süden.

Opel Zafira Life und Knaus Sport & Fun im Test

Vorn balgen sich die Kinder bereits um die besten Plätze im Opel Zafira Life – erstaunlicherweise ist das Gefecht schnell beendet, alle scheinen restlos zufrieden zu sein. Ist ja auch kein Problem: Bei sechs Einzelsitzen, verschiebbar, drehbar und neigbar, findet man auf jeden Fall die Idealposition. Dann dampft das Gespann los, der Opel Zafira Life nimmt mit dem zwei Liter großen 177-PS-Diesel den Wohnwagen samt Motorradladung recht entspannt an den Haken. Tempomat auf Marschgeschwindigkeit und weiter geht's. Ob jetzt Gebirgspässe oder Autobahnsteigungen kommen, ist dem Opel Zafira Life egal, er schleppt Familie Feuerstein samt Aufblas-Flamingo, Gummi-Segelboot und Motorrad-Wohnanhänger für den Test stoisch ins Urlaubsland. Dort angekommen hört Fred auf Wilma und lässt sich beim Entladen der BMW gerne unterstützen – das Interieur des Knaus Sport & Fun bleibt so ohne Macken und Dellen. Dann wird rückgerüstet: Sitzgruppe samt Tisch aufbauen, die scharfkantigen Motorradhalter kommen in den Laderaum mit der großen Klappe, in dem man bei großem Übermut sogar ein weiteres Motorrad quer transportieren könnte. Dann muss allerdings das komfortable Bugbett hochgeklappt oder – für Nickerchen unterwegs – ein Stockwerk höhergelegt werden. Dass man im Knaus Sport & Fun gerade noch ein Motorrad quer durch Europa geschleppt hat, ist dem schicken Wohnwagen kaum anzumerken, vor allem in der gut ausgestatteten Black Selection-Variante mit Exterieur und Interieur in edlem Grau. Ein praktisches Bad mit optional ausziehbarer Duschwanne sowie ein dreiflammiger Herd und ein großer Kühlschrank sorgen für Wohnkomfort. Wer hätte gedacht, dass dieser zupackende Motorradtransporter namens Knaus Sport & Fun auch so ein erfreulich kompletter Wohnwagen sein kann. Tolles Ding.

Mitgenommen: die BMW R Nine T Scrambler

In freier Fahrt ist die BMW R Nine T Scrambler eine Wucht, der Motor hat gewaltigen Bumms untenraus und kernige Leistung. Das Handling ist präzise und souverän, der Sitzkomfort ist nur für Mittelstrecken gut, der Look zum Niederknien. Preis: 13.150 Euro.

Technische Daten Opel Zafira Life und Knaus Sport & Fun

Opel Zafira Life M Tourer Automatik Knaus Sport & Fun Black Selection

Ventile pro Zylin. 4-Zyl., 4-Vent., Turbodiesel 6250/4800 mm Gesamt-/Nutzlänge Hubraum 2000 cm³ 2320/2160 mm Gesamt-/Innenbreite Leistung 130 kW/177 PS 2570/1960 mm Gesamt-/Innenhöhe Max. Drehmoment 400 Nm 1060/1130 kg Masse leer/fahrbereit Getriebe/Antrieb 8-Stufen-Autom. 170 kg/m

Auflastung (514 €) bis 570 kg max. Zul. Länge/Breite/

Höhe/Radstand 4956/1920/

1890/3275 mm 4 Schlafplätze Leergewicht 1838 kg 21.999 € Preis Kofferraum 4200 l 205 € Motorradhalter 0-100 km/h 10,4 s 349 € Auffahrrampe Höchstgeschw. 185 km/h Verbrauch 5,4 l D/100 km Preis 49.670 €