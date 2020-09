Neues wie attraktives Design, Verbrenner wie Elektroantrieb und attraktive Preise: Wohl kaum ein anderes Auto steht so für die Zukunft der Rüsselsheimer wie der Opel Mokka (2020), schließlich führt das kleine SUV auch die neue Designlinie der Marke ein. "Vizor" nennt Opel den schwarzen Kühlergrill, der die gesamte Fahrzeugbreite einnimmt und die Scheinwerfer einbezieht. Auch im Interieur findet sich dieser Stil in Gestalt des "Pure Panels" wieder. Abgerundet wird das Paket durch eine Vielzahl an Assistenzsystemen. Wir stellen den Opel Mokka (2020) im Video vor! Mehr zum Thema: Das ist der Opel Mokka-e

Neuheiten Opel Mokka (2020): Preis, Automatik & Maße Neuer Mokka ab 19.990 Euro