Positiv Gutes Platzangebot und ordentliche Verarbeitung, günstige Preise, viel Komfort Negativ Viele Mängel bei der Hauptuntersuchung und brummige Dreizylinder-Turbodiesel

Die letzten Opel Insignia Sports Tourer rollten 2022 zu den Händlern. Da beispielsweise auch der Ford Mondeo Turnier eingestampft wurde, landet man auf der Suche nach einem geräumigen Kombi meist bei VW Passat oder Skoda Superb, den Premium-Herstellern oder Importmarken wie Mazda oder Peugeot. Kommt auch ein junger Gebrauchtwagen infrage, ist der Opel Insignia aber durchaus auch eine Option. Der Kombi ist zwar die bessere Wahl, aber auch der seltenere und günsti­gere Opel Insignia Fließheck beweist Nutzwert: Dank großer Heckklappe ist der Kofferraum ebenfalls geräumig und variabel.

Der 4,99 m lange Opel Insignia Sports Tourer bietet ein maximales Ladevo­lumen von 560 bis 1665 l. Mit umgelegten Rücksitzlehnen lässt sich eine zwei Meter lan­ge, ebene Ladefläche nutzen. Auch die Bein- und Kopffreiheit sind durchaus großzügig. Drei­geteilt klappbare Lehnen gab es hier aber nur optional.

Opel Insignia (Sports Tourer) gebraucht kaufen: Diesel unkultiviert

Beim Opel Insignia B wurden die stärkeren Versionen frühzeitig eingestellt – mehr als 174 PS (128 kW) gab es nicht mehr. Leis­tungsbewusste müssen sich auf die Baujahre vor 2020 konzentrieren, als noch Kombis mit bis zu 260 PS (191 kW) angeboten wur­den. Die zeitweise angebotenen Dreizylinder-Diesel laufen vergleichsweise unkultiviert, verbrauchen aber nicht nennenswert weniger. Geschaltet wird beim Opel Insignia entweder mit einer Neunstufen-Automatik oder einem manuellen Sechsgang-Getriebe. Wofür man sich beim Gebrauchtkauf entscheidet, ist Geschmackssache – auch die Handschaltung funktioniert präzise.

Auch in puncto Fahrkomfort hat der Opel einiges zu bieten – das gilt be­sonders, wenn man auf den optio­nalen Aktion-Gesunder-Rücken-Sitzen reist. Was die Haltbarkeit angeht, lässt der Opel Insignia Sports Tourer jedoch Federn: Bei den Hauptuntersu­chungen der GTÜ fällt er in mehreren Baugrup­pen überdurchschnittlich oft negativ auf (siehe Bildergalerie). Hier hilft beim Gebrauchtkauf nur ein gründlicher Profi-Check, am besten auf einer Hebebühne.

Empfehlenswerte Antriebe für den Opel Insignia Modell 2.0 DI-Turbo 1.6 CDTI 2.0 CDTI Zylinder/Ventile pro Z. 4/4 4/4, Turbodiesel 4/4, Turbodiesel Hubraum 1998 cm³ 1598 cm³ 1955 cm³ Leistung 147 kW/200PS 100 kW/136 PS 128 kW/174 PS Drehmoment 350 Nm 320 Nm 380 Nm Verbrauch/100 km (WLTP) 6,3 l S 4,8 l D 4,4 l D Höchstgeschw. 233 km/h 208 km/h 225 km/h Alle Daten Werksangaben

Gebrauchtpreise für den Opel Insignia

Modell 2.0 DI-Turbo 1.6 CDTI 2.0 CDTI 2019 - 13.000 € / 99.000 km - 2020 23.000 € / 57.000 km 14.400 € / 80.000 km 19.500 € / 80.000 km 2021 24.200 € / 44.000 km - 20.800 € / 61.000 km Durchschnittliche Verkaufspreise für das jeweilige Basismodell und die durchschnittliche Laufleistung für die verkaufen Fahrzeuge; beide Werte ermittelt von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT); Stand: April 2024