Der Opel Insignia ist zwar deutlich zuverlässiger als noch sein Vorgänger Vectra, aber auch nicht problemfrei. Ein Check von Abgasanlage, Bodengruppe und Bremsen ist sinnvoll. Die häufigsten Mängel: verschlissene Bremsen, poröse Bremsschläuche, Beulen in der Bodengruppe, Durchrostungen am Schalldämpfer, lose Auspuffbefestigung.

So oder so nimmt er mit 540 bis 1530 Litern ordentlich Gepäck mit.

Der Opel Insignia ist sowohl als Grand Sport genannte Limousine als auch als Kombi namens Sports Tourer gebraucht eine Kaufempfehlung. Die AUTO ZEITUNG gibt Tipps, worauf beim Gebrauchtwagenkauf zu achten ist.

Den Opel Insignia (Kombi) als Gebrauchtwagen kaufen

Positiv Gute Fahrdynamik- und Komfort-Eigenschaften, recht günstige Preise, große Auswahl, gute Ausstattung Negativ Unpraktische und schwere Heckklappe (bis 2017), große Außenabmessungen bei durchschnittlichem Platzangebot innen

Mit dem 2008 eingeführten Insignia A hatte Opel wieder einen Mitbewerber zu VW Passat & Co. im Programm. Für 2024 steht bereits der Opel Insignia C in den Startlöchern. Die erste Generation wurde neun Jahre gebaut, 2017 erfolgte der Modellwechsel zum aktuellen Opel Insignia B. Das Opel-Topmodell überzeugt auch als Gebrauchtwagen mit guter Zuverlässigkeit, hochwertiger Verarbeitung und einem sicheren, in der zweiten Generation deutlich agileren Fahrverhalten. In der aktuellen Baureihe noch beliebter als die Fließheckvariante Grand Sport ist der fast fünf Meter lange Kombi namens Sports Tourer. Letzterer nimmt mit 540 bis 1530 Litern ordentlich Gepäck mit, doch auch der Grand Sport ist mit seiner großen Heckklappe und dem variablen, 490 bis 1480 Liter fassenden Laderaum eine familientaugliche Alternative.

Die etwas übergewichtige erste Insignia-Generation war nur mit den stärkeren CDTI-Turbodieseln ausreichend kräftig und sparsam. Der zweite und zugleich leichtere und auch moderner ausgestattete Opel Insignia B fährt sich bereits als 1.5 DI Turbo-Benziner mit 140 oder 165 PS (103/121 kW) schon recht flott bei akzeptablem Verbrauch. Es muss also beim Gebrauchtwagenkauf nicht unbedingt der sportliche GSi sein mit 260-PS-Benziner (191 kW) oder 210 Diesel-PS (154 kW). Den Kombi gibt es auch als höhergelegten, rustikalen Country Tourer. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

