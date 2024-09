Oldtimer mit größtem Wertzuwachs: Top-10

Platz 3: VW Passat

Der untere Platz auf dem Treppchen gehört dem ersten VW Passat Facelift von 1978 bis 1980. Besonders interessant in diesem Zusammenhang ist die Einführung des sportlichen Passat GLI mit dem 110 PS (81 kW) starken Golf GTI-Motor. Ansonsten erkennt man die späten Modelle der ersten Generation an einer Stoßstange mit viel Kunststoff und an einem veränderten Armaturenbrett. Mit 92,7 Prozent Wertzuwachs ist die Begehrlichkeit immens gewachsen.

Foto: Gudrun Muschalla