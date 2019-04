Oldtimer Grand Prix 2012: Klassiker-Treffen am Nürburgring Klassiker am Nürburgring

Vom altehrwürdigen VW Bus bis zum Rennwagen: Beim Oldtimer Grand Prix 2012 am Nürburgring ist jede Art von Oldtimer und Youngtimer willkommen



Nur wenige Tage nach den Classic Days 2012 am Schloss Dyck bietet sich mit dem Oldtimer Grand Prix 2012 am Nürburgring ein weiteres Highlight für die Fans automobiler Klassiker. Old- und Youngtimer verschiedensten Alters sind in der Eifel zu bestaunen, angefangen vom VW Bus bis zum waschechten Rennwagen.

AUTO ZEITUNG