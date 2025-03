Steiermark (Österreich) schafft abschnittsweise Tempo 100 ab

Die Steiermark, ein Bundesland Österreichs, schafft abschnittsweise Tempo 100 ab. Die Nachricht ist besonders für jene interessant, die von Deutschland bevorzugt in Richtung Slowenien (Hier alles zur E-Vignette Sloweniens nachlesen) oder Kroatien (die Mautgebühren in Kroatien) fahren – also auch Camping-Fans. Die neue Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h gilt unter anderem auf der A2 in Richtung Ungarn und der A9 (Pyhrn-Autobahn). Hintergrund der Änderung ist, dass sich bei einer Überprüfung gezeigt hat, dass seit 2020 geltende Immissionsgrenzwerte auf jenen Abschnitten eingehalten werden.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Somit gilt nicht nur für Personen am Steuer eines Pkw, sondern auch eines Wohnmobils mit einem zulässigen Gesamtgewicht maximal 3,5 t eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 km/h. Für Fahrzeuge über der 3,5-t-Grenze gilt auch weiterhin Tempo 80. Umgesetzt werden soll die Mitte März 2025 kommunizierte Änderung des Tempolimits bis Ende April 2025. An den aktuellen Vignetten-Regeln in Österreich, die wir hier erläutern, ändert sich indes nichts (Übersicht: Pkw-Maut in Ländern Europas). Die allgemeinen Tempolimits anderer Länder Europas listen wir hier auf.