Nissan NV300 Combi Facelift (2021): Maße

Wie viel Ladung künftig in den NV300 Combi passt, ist bislang nicht genau bekannt.

Für den Antrieb sorgt ein 2,0-Liter-Diesel, der in drei Leistungsstufen zwischen 110 PS und 170 PS sowie bis zu 380 Newtonmeter Drehmoment entwickelt.

Die optischen Änderungen halten sich in Grenzen. Am auffälligsten ist wohl noch die neu gestaltete Front samt Interlock-Kühlergrill.

Das Nissan NV300 Combi Facelift soll ab Mai 2021 mit noch mehr Sicherheit und Komfort punkten. Das wissen wir bereits zu den Maßen, dem Innenraum und dem Preis des Mittelklasse-Vans.

Das Nissan NV300 Combi Facelift rollt im Mai 2021 mit noch mehr Annehmlichkeiten zu den Händlern, der Preis ist noch unbekannt. Der Mittelklasse-Van wird auch künftig mit fünf, sechs, acht oder neun Sitzen erhältlich sein, sodass Kunden je nach Bedarf zwischen Sitzplätzen und Transportraum wählen können. Die bisherigen Maße von 4999 Millimetern Länge, 1956 Millimetern Breite (ohne Außenspiegel) und 1971 Millimetern Höhe dürfte sich durch das Facelift allenfalls geringfügig verändert haben. Für den Antrieb des Nissan NV300 Combi Facelift (2021) ist ein neuer 2,0-Liter Diesel zuständig, der in den Leistungsstufen 110, 150 und 170 PS angeboten wird. Serienmäßig erfolgt die Kraftübertragung über ein Sechsgang-Schaltgetriebe. Ein Doppelkupplungsgetriebe ist für die 150-PS-Variante optional erhältlich und beim Topmodell im Serienumfang enthalten. Mehr zum Thema: Das ist der Nissan Qashqai

Das Nissan NV300 Combi Facelift (2021) im Video:

