Auf der Japan Mobility Show 2023 zeigt Nissan eine SUV-Studie mit Elektroantrieb. Der Nissan Hyper Adventure soll – wie der Name es sagt – zu Abenteuern abseits der Straße verführen.

Nissan Hyper Adventure heißt die jüngste Studie der japanischen Automarke, die auf der Japan Mobility Show 2023 (26. Oktober bis 5. November) gezeigt wird – ein elektrisch fahrendes SUV mit progressivem Design. Eine markante diagonale Linie in der Flanke soll die Größe des Innenraums betonen. Die angeschrägte Front und die gekippte Heckscheibe nehmen die Linienführung auf. Zugleich sollen diese eine optimale Aerodynamik ermöglichen. Gerade mit Blick auf die Reichweite von Bedeutung. Besondere Vorrichtungen an den Rädern sowie den vorderen und hinteren Stoßfängern – dabei erklärt Nissan, was damit gemeint ist – soll etwaige Fahrten ins Gelände unterstützen. Angetrieben wird der Nissan Hyper Adventure (2023) über alle vier Räder. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Nissan Juke Hybrid (2022) im Video:

Elektro-SUV-Studie Nissan Hyper Adventure (2023)

Dank seiner V2X-Technologie (Vehicle-to-Everything) soll der Nissan Hyper Adventure (2023) den Strombedarf für jene Fahrten abseits der Straße abdecken, etwa um Geräte aufladen, Campingplätze zu beleuchten oder andere elektrisch betriebene Kleinstfahrzeuge zu speisen. Der Innenraum soll komfortabel und geräumig sein. Die Instrumententafel ist mit der Unterseite der Windschutzscheibe verbunden. Die Rücksitzbank lässt sich auf einer Achse um 180 Grad drehen, sodass eine bequeme Sitzfläche entsteht, bei der die Insass:innen aus dem Fahrzeugheck hinausschauen können.