Was bedeuten die kreuzenden Pfeile?

Leicht zu verstehen ist dieses Verkehrsschild definitiv nicht: Was bedeuten die sich kreuzenden Pfeile und wo werden Autofahrende diesem Verkehrszeichen begegnen? Die AUTO ZEITUNG hat die Antworten!

Um Autofahrende vor einer verzweigten Fahrbahn zu warnen, gibt es nun das neue Verkehrsschild P-35 – in Spanien. Das Warnschild mit der dreieckigen Form und dem roten Rand zeigt zwei parallel fahrende Fahrzeuge und darüber zwei sich kreuzende Pfeile. Damit soll das Verkehrsschild vor "der Gefahr der Nähe einer Straßenkreuzung oder -Abzweigung warnen, an der Fahrzeuge häufig die Fahrbahn wechseln, was ein erhöhtes Kollisionsrisiko darstellt," so die spanische Generaldirektion für Straßenverkehr (DGT). Das seit 2023 eingesetzte neue Verkehrsschild wird in der Nähe von Straßenabschnitten mit einer Einmündung oder Gabelung aufgestellt, bei der es bei unterschiedlichen Spurwechseln zu Kollisionen kommen kann.

Neues Verkehrszeichen und seine Bedeutung

Hintergrund dieses neuen Verkehrsschildes, was im Rahmen einer Strategie zur Verkehrssicherheit entstanden ist, ist das Ziel, die Zahl der Verkehrstoten im Land deutlich zu senken. Aktualisierte oder neue Verkehrsschilder sollen laut DGT bei diesem Vorhaben helfen. So gibt es beispielsweise jetzt auch ein Hinweisschild, auf dem ältere Menschen abgebildet sind und das in der Nähe von Altersheimen aufgestellt werden soll (P-21b) sowie auch ein Verbotsschild, dass die Zufahrt für E-Roller untersagt (R-188). Die neuen Verkehrsschilder werden auf spanischen Straßen seit 2023 eingeführt, in Deutschland werden wir diese nicht antreffen.