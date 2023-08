In Frankreich wird ein neues Verkehrsschild erprobt. Das sind seine Bedeutung und die Idee dahinter!

Auf Fahrspuren, die in Frankreich mit dem neuen Verkehrsschild (siehe Bild oben) versehen sind, dürfen nur bestimmte Fahrzeuge und Personenkonstellationen fahren. Neben öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxis sind demnach auch Autos mit dem französischen Zero-Emission-Sticker (hauptsächlich Elektroautos) und Fahrzeuge mit mindestens zwei Personen an Bord erlaubt. Bei Missachtung des Schildes sollen bis zu 135 Euro Strafe anfallen. Während das Schild unter anderem in den Großstädten Lyon und Straßburg bereits zum Einsatz kommt und die Einhaltung der Regel kontrolliert wird, soll es künftig angeblich auch landesweit aufgestellt werden. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Darum haben deutsche Autobahnen kein Tempolimit (Video):

Neues Verkehrsschild in Frankreich

Die Idee hinter dem neuen Verkehrsschild in Frankreich liegt nahe: Mit den limitierten Spuren will der Staat Anreize für eine klimafreundliche Mobilität schaffen. Dazu passt es auch, dass Frankreich seit 2023 Prämien für Fahrgemeinschaften auszahlt. Ein ähnlicher Ansatz wie der des neuen Verkehrsschildes wurde bereits in anderen europäischen Staaten getestet und ist auch schon in den USA weit verbreitet: Dort gibt es sogenannte "carpool lanes" für Autos mit zwei oder mehr Mitfahrenden.