Die Küche ist kompakt, genügt aber in den meisten Fällen. Viele Extras bietet der Roadcar R 601 neben der Basisausstattung nicht – so kommt unter anderem der günstige Preis zustande.

Zudem bietet der R 601 ausreichend Stauraum, sogar ein gut nutzbares Bad ist serienmäßig an Bord.

In der Basis kostet der sechs Meter lange Kastenwagen 41.499 Euro (Stand: Dezember 2021).

Als Basisfahrzeug dient wie auch bei Pössl ein Citroën Jumper, in unserem Testwagen mit 120 PS Turbodiesel.

Der neue Roadcar R 601 (2021) zeigt bei der ersten Testfahrt, wie gut günstig sein kann. Der Campervan der Pössl-Tochter ist nämlich routiniert und robust gebaut, einfacher ausgestattet, aber dennoch ein vollwertiger Kastenwagen für vier Personen dank Stockbett im Heck.

Wer seinen Camper ganzjährig einsetzen möchte oder bevorzugt nördliche Destinationen als Ziel ins Navigationssystem programmiert, ist mit einem rundum geschlossenen Kastenwagen wie dem neuen Roadcar R 601 (2021) besser beraten als mit einem Camper samt Aufstelldach. Gut, dass es in dieser Traditionskategorie auch zunehmend Modelle gibt, die mit einem großen Doppel-Stockbett im Heck gleich mehrere Schlafende unterbringen. Auf Citroën Jumper-Basis serviert der Roadcar einen funktionalen Standard-Grundriss samt praktischer Küchenzeile, funktionalem Bad, kommoder Sitzecke und dem eben angesprochenen Stockbett. Aber der Reihe nach: Die Marke hinter dem neuen Roadcar R 601 (2021) zählt zum Markenportfolio des Campervan-Marktführers Pössl, die Roadcar-Modelle werden von den Capron-Werken im sächsischen Neustadt gefertigt. Roadcar gehört ans untere Ende des Preis-Spektrums im Campervan-Markt. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erste Testfahrt mit dem neuen Roadcar R 601 (2021)

Bei der ersten Testfahrt mit dem neuen Roadcar R 601 (2021) nehmen wir aber keinen "billigen" Eindruck mit. Das Fahrzeug ist recht solide und überraschend klapperarm gemacht, die Details stimmen, die Funktionalität passt. Hier zeigt sich das Know-how der Pössl-Gruppe – wie der attraktive Einstiegspreis zustande kommt, wird beim Blick in den Prospekt klar: Roadcar-Käufer:innen müssen mit einer pragmatisch geschnürten Serienausstattung zufrieden sein, können diese mit zwei Ausstattungspaketen aber erweitern. Danach sind nur noch wenige Optionen individuell zu wählen. Das reicht vor allem deshalb, weil der Roadcar R 601 in Sachen Funktionalität nichts anbrennen lässt: Mit viel Stauraum, ordentlicher Bad-Größe sowie einer recht großen, gut konfigurierten Küchenzeile und einem stabilen Sitzecken-Tisch sammelt der R 601 Sympathiepunkte.

Platz für Vier dank Stockbett im Roadcar R 601

Der Grundriss des neuen Roadcar R 601 (2021) wirkt bei unserer ersten Testfahrt offen und licht, dass Türgriffe und Knöpfe eher schlicht sind, stört kaum. Und dann geht es ja auch um die Betten: Die untere mehrteilige Matratze (1,87 x 1,57 m) muss mit einer schnöden Bretterunterlage auskommen, die in der Mitte ausgebaut werden kann und so Platz zum Durchladen von zwei Fahrrädern schafft. Im Stockwerk oben kann man dann über den Bikes immer noch herrlich kommod und bei einem Bettenmaß von 1,87 x 1,30 Metern auch annehmbar zu zweit schlafen – dass die Matratze hier auf einem komfortablen Lattenrost in einem leichten Alu-Rahmen liegt, macht das obere Stockbett eindeutig zur ersten Wahl.

Technische Daten des neuen Roadcar R 601 (2021)

Roadcar R 601 Technische Daten Motor 2,2-Liter-4-Zyl.-Turbodiesel Getriebe 6-Gang, manuell; Vorderrad Leistung 120 PS/88 kW Max. Drehmoment 310 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 5998/2050/2580 mm Leergewicht/Zuladung 2740/560 kg Sitz-/Schlafplätze 4/4(5) Ausstattung Herd/Heizung 2 Flammen, Gas/Truma Combi 4, Gas Gas 2 x 5 kg Frisch-/Abwasser 100/92 l Kaufinformationen Basispreis 41.499 Euro