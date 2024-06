In Kürze sollen 40 Fahrzeuge testweise ihren Mobilitätsdienst beginnen.

Renault nimmt das Mobilitätsthema der IAA vom 7. bis 12. September 2021 wörtlich und präsentiert die Mobilize Limo. Das wissen wir zur Reichweite und zum Preis des für Fahrdienste vorgesehenen Elektroautos.

Auch wenn es sich an keinem Blech der Mobilize Limo (2021) erkennen lässt, steckt doch Renault hinter und unter dem Elektroauto, das auf der IAA 2021 (7. bis 12. September) präsentiert wird. Der Viertürer erinnert von vorne an einen Nio, während der Heckbereich gewisse Ähnlichkeiten zum Toyota Mirai aufweist. Doch konzeptionell soll er weder mit den chinesischen Stromern noch mit dem Wasserstoffauto der Japaner:innen konkurrieren. Renault sieht die Mobilize Limo als reines Angebot für den Personentransport, beispielsweise als Taxi oder Uber-Fahrzeug. Ein klassischer Kauf ist ausgeschlossen, stattdessen vertreiben die Französ:innen das Modell auf ausgewählten internationalen Märkten als komplettes Dienstleistungspaket auf Abonnement-Basis. Vermutlich fußt die 4,67 Meter lange Mobilize Limo (2021) auf der CMF-EV-Plattform, auf der auch Renault Mégane E-Tech Electric sowie der Nissan Ariya basieren. Nach WLTP-Norm gibt Mobilize 450 Kilometer Reichweite an. Mehr zum Thema: Das ist der Renault Mégane E-Tech Electric

Preis & Reichweite des Renault-Verwandten Mobilize Limo (2021)