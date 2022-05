In den 90er und 00er-Jahren dominierten Mitsubishi Lancer Evo und Subaru Impreza WRX weltweit die Rallye-Wertungsprüfungen. Das Konzept war dabei sehr ähnlich: eine Kompaktlimousine mit aufgeladenem 280 PS-Vierzylinder (206 kW), Allradantrieb und einem manuellen Fünfgang-Getriebe. Lediglich beim Drehmoment und beim Gewicht verfügt der Mitsu über etwas höhere Zahlen. So wuchtet er mit 373 Newtonmeter 20 Zähler mehr auf die Kurbelwelle, während er allerdings auch 77 Kilogramm mehr beschleunigen muss als der 1283 Kilogramm schwere Impreza. Die blanken Zahlen rücken allerdings in den Hintergrund, wenn sich die beiden Ikonen auf dem Dragstrip gegenüberstehen. Das CarWow-Video unten zeigt das Duell zwischen Mitsubishi Evo VI und Subaru Impreza P1. Im Video oben zeigen wir das erste vollelektrische Modell von Subaru, den Solterra! Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

