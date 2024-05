Das Mini Countryman Facelift (2020) wird es auch wieder mit Hybrid-Antrieb geben. Das ist der Preis des größten Mini!

Der größte Serien-Mini aller Zeiten erhält eine Modellpflege: Das Mini Countryman Facelift (2020) kommt mit aufgefrischter Optik und saubereren Motoren. Das SUV trägt nun einen etwas sachlicheren Kühlergrill und LED-Scheinwerfer sowie LED-Nebelscheinwerfer serienmäßig. Am Heck finden wir die markanten Union-Jack-Leuchtsignaturen, die wir schon aus dem Mini One kennen. Sowohl für das Exterieur als auch für das Interieur sind neue Farben verfügbar: außen die Lackierungen „White Silver metallic" und "Sage Green metallic", innen "Leder Chester Indigo Blue" sowie "Leder Chester Malt Brown". Aufgewertet haben die Briten das Mini Countryman Facelift (2020) unter anderem mit einem serienmäßigen Sportlenkrad sowie einem optionalen fünf Zoll großen digitalen Instrumentendisplay. Der Bildschirm in der Mittelkonsole wiederum wächst auf 8,8 Zoll und ist Touch-empfindlich – solange der Kunde die Optionen "Connected Media" oder "Connected Navigation Plus" ankreuzt.

Neuheiten Mini JCW Countryman Facelift (2020): Preis & Motor Mini-Update für den JCW-Countryman

Der Mini Cooper S E Countryman (2017) im Video: !--endfragment-->

Mini Countryman Facelift (2020) weiterhin mit Plug-in Hybrid & Preis