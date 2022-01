Mit dem Mercedes Vision EQXX (2022) präsentiert der Stuttgarter Autobauer das bisher effizienteste Modell der Marke. Dank extrem flacher Silhouette, schlankem Heck, scharfer Abrisskante und tropfenform Design kommt das Konzeptfahrzeug auf einen sensationellen cW-Wert von nur 0,17. Gepaart mit weiteren Optimierungen am 150 kW starken Antrieb, beim Thermomanagement und nicht zuletzt an der 100 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie bringt es das Effizienzwunder auf einen Verbrauch von nur zehn Kilowattstunden pro 100 Kilometer und wird so mit einer Reichweite von 1000 Kilometern zu einem echten Reichweiten-Monster. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektroauto Mercedes Vision EQXX (2022): Reichweite Sparwunder Vision EQXX