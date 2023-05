GAD Motors hat die Mercedes V-Klasse zum inoffiziellen Mercedes-AMG V 63 hochgerüstet. Unter der Haube steckt nun ein mächtiger V8 mit satten 585 PS. Wir stellen die Tuningfuhre vor!

Daimler wird wohl nie einen Mercedes-AMG V 63 anbieten, dafür hat Tuner GAD Motors aus der Mercedes V-Klasse den GAD V63 V8 Biturbo 4matic+ gemacht. Und der Name ist Programm: Denn unter der regulären V-Klasse-Front verbirgt sich ein massiver V8-Biturbo, den GAD speziell für die V-Klasse umgebaut hat. Der sogenannte M177-Motor mit GAD-modifizierten Teilen ist das Herzstück der getunten Großraumlimousine. Dieser hat doppelt so viele Zylinder wie die regulären Motorisierungen der V-Klasse. Und statt Diesel pumpt nun Benzin durch die Leitungen. Der V8 mit vier Litern Hubraum und einem Drehmoment von 900 Newtonmetern bietet außerdem mehr als die doppelte Serienleistung – nämlich 585 PS (430 kW) statt vorher maximal 237 PS. So sprintet der allradbetriebene Van locker in 4,5 Sekunden von null auf 100. Elektronisch abgeregelt wird die GAD-getunte Mercedes V-Klasse erst bei einer Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tuning von GAD Motors: Mercedes V-Klasse wird zu Mercedes-AMG V 63