Preislich wird sich der Mercedes GLB bei seinen Rastatter Kollegen eingliedern und in einem ähnlichen Kostenrahmen zu haben sein wie der GLA, der aktuell knapp unter 30.000 Euro kostet.

Angetrieben wird der Mercedes GLB von Vierzylinder-Motoren, vom Dreizylinder-Trend in der Branche hält man in Süddeutschland nach wie vor nichts.

2019 kommt das Kompakt-SUV Mercedes GLB auf B-Klasse-Basis auf den Markt. Der Siebensitzer soll die Lücke zwischen GLA und GLC schließen und eine Alternative zur B-Klasse sein. Wir haben neue Fotos!

2019 steht mit dem Mercedes GLB ein komplett neues Kompakt-SUV auf dem Programm, damit erweitern die Schwaben fleißig ihre SUV-Palette. Mit dem Neuling wollen die Stuttgarter nicht nur namenstechnisch die Lücke zwischen GLA und GLC schließen, sondern auch einen neuen Siebensitzer in diesem Segment begrüßen. Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Ende 2018 kommt die neue B-Klasse auf den Markt und erhält mit dem GLB eine geräumigere, rund 4,50 Meter lange Alternative zur Seite gestellt. Technisch gesehen basiert der kastig gezeichnete Mercedes GLB (2019) auf der gemeinsamen A- und B-Klasse-Plattform. Mit den beiden Modellen teilt er sich auch die Motoren. Sorge, dass der GLB dem GLA das Wasser abgraben wird, haben die Schwaben offenbar nicht: Ein deutlich dynamischer gezeichnetes A-Klasse-SUV ist nämlich schon längst im Erlkönig-Betrieb. Mehr zum Thema: Das kostet die neue Mercedes A-Klasse

Der GLB als Erlkönig auf dem Nürburgring! © CarPix

Neue Fotos vom Mercedes GLB (2019)

Angetrieben wird der Mercedes GLB (2019) von Vierzylinder-Motoren. Vom Dreizylinder-Trend in der Branche hält man in Süddeutschland nach wie vor nichts. Stattdessen gibt es für die Diesel und Beziner Triebwerke mit 1,33 und 2,0 Litern Hubraum, wobei unterschiedliche Leistungsstufen zur Auswahl stehen werden. Bei den Assistenzsystemen und dem neuen Infotainmentsystem MBUX darf sich der zumindest optisch kleine G-Klassen-Bruder voll bei A- und B-Klasse bedienen. Preislich wird sich der Mercedes GLB (2019) bei seinen Rastatter Kollegen eingliedern und in einem ähnlichen Kostenrahmen zu haben sein wie der GLA, der aktuell knapp unter 30.000 Euro kostet. Mehr zum Thema: Das kostet der Mercedes GLC

