Der Mercedes E-Klasse All-Terrain wird seit 2017 angeboten und geht 2024 in die zweite Modellgeneration. Mit einem robusten Look, Allradantrieb und Luftfahrwerk in Serie, ist sich dieser Kombi für keinen Feldweg zu schade. Selbstverständlich ist auch ein entsprechendes Offroad-Fahrprogramm an Board. AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut schwingt sich für das Video hinter das Steuer des Plug-in-Hybriden. Wie der sich fährt und welche Motorisierung noch angeboten werden, verrät sie ebenso wie ihren ersten Fahreindruck.

