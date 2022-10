AMG präsentiert mit dem Mercedes-AMG EQE SUV (2022) das erste vollelektrische SUV made in Affalterbach – das Pendant zum Mercedes-AMG GLE. Als EQE SUV 43 4Matic und EQE SUV 53 4Matic werden sich die Leistungsdaten an der EQE Limousine orientieren, die ihrerseits 350 kW (476 PS) oder 460 kW (626 PS) in den Ring wirft – finale Leistungsdaten nennt Mercedes aber noch nicht. Fahren durfte sie ihn zwar noch nicht, doch hat Redakteurin Leslie Schraut den neusten AMG-Sprössling immerhin schon einmal im Stand in Augenschein nehmen dürfen. Im Video stellt sie ihn euch vor und verrät ihre ersten Eindrücke. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

