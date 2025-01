Der AMG fürs gute Gewissen

Mit dem neuen Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+ (2024) zeigt Affalterbach abermals, dass sich Performance und elektrische Reichweite vereinen lassen. Kombi und Limousine kommen nicht nur auf 585 PS (430 kW) Systemleistung, sondern fahren auch gute 100 km rein elektrisch. AMG-typisch wurden die bekannten Regale der Marke geplündert, um kaum einen Wunsch in Sachen Optik oder Technik offenzulassen. AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut verrät im Video, was es zur neusten AMG E-Klasse zu wissen gibt! Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

