PS-starke Kombo aus 6-Zylinder und E-Motor – so fährt der E 53

Der Mercedes-AMG E 53 Hybrid (2024) dürfte für viele Fans der Marke ein kontroverses Thema sein. Ein AMG mit rund 100 km elektrischer Reichweite? Wie kann der sportlich sein? Die Antwort: Ein turbogeladener-Reihensechszylinder arbeitet mit einem Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) zusammen, der in der Neunstufen-Wandlerautomatik positioniert ist. Die Systemleistung kommt auf 585 PS (430 kW) und 750 Nm. Mit dem AMG Driver's Package ausgestattet, kann die Limousine kurzzeitig 612 PS (450 kW) abrufen, um den Sprint auf Landstraßentempo in 3,8 s (sonst 4,0 s) zu knacken. Auch die Höchstgeschwindigkeit steigt von 250 km/h per Option um weitere 30 km/h an.

Die netto 21,22 kWh fassende Akku sitzt unter dem Kofferraum und macht den Mercedes-AMG E 53 Hybrid (2024) auf Knopfdruck zum elektrisch fahrenden Leisetreter. Sein Einstiegspreis liegt bei 109.242 Euro (Stand: Dezember 2024). Wie überraschend gut dem hybridisierten AMG (Das sind die coolsten Fanartikel zur Mercedes-Sportmarke) der Sprung zwischen den zwei Welten gelingt, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut bei ihrem Fahrbericht im Video.

