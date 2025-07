Preis: Mercedes-AMG CLA EQ (2025) ab geschätzten 70.000 Euro

Der Mercedes CLA EQ soll als Technologieträger einen Elektro-Neustart für die Marke mit dem Stern markieren, die sich aus wirtschaftlicher Sicht in den elektrischen Gefilden bislang schwergetan hat. Und das scheint zu funktionieren: Das Standardmodell der kompakten elektrischen CLA-Limousine steht ab 55.859 Euro im Konfigurator und wird – so pfeifen es die Spatzen von den Autodächern – fleißig vorbestellt (alle Preise: Stand Juli 2025). Höchste Zeit also für Affalterbach, ein paar leise Pferdchen mehr vor den verbreiterten Karren zu spannen. Unser Erlkönigjäger scheint eine der schwächeren AMG-Varianten vor die Linse bekommen zu haben, doch anhand gesichteter Prototypen mit gelochten Bremsscheiben ist davon auszugehen, dass auch stärkere Varianten folgen. Den Preis schätzen wir mit Blick auf andere Modelle mindestens 10.000 Euro höher ein als das stärkste Standardmodell. Das würde in diesem Fall einen Start bei rund 70.000 Euro bedeuten.

Der Mercedes CLA EQ (2025) im Fahrbericht (Video):

Antrieb: Reichlich Allrad-Power

Arbeitet der elektrische CLA 250+ noch mit einem Motor und Heckantrieb, schiebt der bislang stärkste 350 4Matic mithilfe von zwei E-Motoren über alle vier Räder vorwärts – zumindest bei hohem Traktions- oder Leistungsbedarf, der die Vorderachse zuschaltet. Entsprechend ist davon auszugehen, dass auch die AMG-Varianten mit einem Dual-Motor-Konzept und Allradantrieb arbeiten, nur eben mit einem angemessenen Leistungsplus. Bringt es der 350 bereits auf 260 kW (354 PS) Systemleistung sowie 515 Nm maximales Drehmoment, rechnen wir für die AMG-Varianten mit Werten jenseits der 500-PS-Marke (367 kW). Vorausgesetzt er behält die 85-kWh-Batterie, dürfte der AMG daher nicht ganz die 771 km WLTP-Reichweite des 350 4Matic erreichen. Dafür gesellen sich dank der 800-V-MMA-Plattform Schnellladeleistungen von bis zu 320 kW dazu. Ein härteres Fahrwerk mit weniger Bodenfreiheit dürfte als gesetzt gelten und lässt sich zudem auf den Erlkönigfotos erahnen.

Exterieur: Spoiler-Alarm!

Das wohl Spannendste vorab: Der Mercedes-AMG CLA EQ (2025) arbeitet mit einem beweglichen Heckflügel, der sich zumindest beim gesichteten Erlkönig verdammt steil in den Wind stellt. Unser Fotograf erklärt: "Der aktive Heckspoiler war ausgefahren – und als der AMG-Mitarbeiter uns sah, drückte er den Knopf, um den Spoiler wieder zu verstecken." Wir bleiben gespannt!

Ansonsten sind die erkennbaren Änderungen noch recht überschaubar. Die getarnten Schürzen und Schweller dürften wie gewohnt etwas extrovertierter daherkommen, wobei der Kühlergrill noch die größte Unbekannte bleibt. Der Standard-CLA EQ greift bereits eine Form auf, die dem AMG-typischen Panamericana-Grill ähnelt, allerdings geschlossen und ohne die markanten Streben der Verbrenner.

Interieur: Sportsitze und Sportdekor erwartet

Star des Innenraums dürfte wie beim Standardmodell das neue Infotainment mit dem hauseigenen MB.OS-Betriebssystem sein (siehe obiges Foto). Für ein dynamischeres Gefühl steuert AMG womöglich schaligere Sitze und knallige Akzente bei.