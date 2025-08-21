Die Stern Garage aus Dorsten (NRW) beschäftigt sich bevorzugt mit Stuttgarter Fabrikaten samt Stern auf der Haube. Unter der Haube darf man dagegen vom Gewohnten abweichen: In diesem Mercedes 500 E (W124) schlummert ein V12-Biturbo!

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Ein Mercedes 500 E (W124) war scheinbar nicht genug. Diesem W124 wurde der 5,0-l-V8 entrissen und ein Sechsliter-V12-Biturbo aus einem Mercedes-AMG S 65 (W222) spendiert. Der Zwölfender leistet in der besagten S-Klasse von AMG satte 630 PS (463 kW) und verfügt über 1000 Nm Drehmoment. Die Stern Garage erhöhte die Leistung nochmals auf über 700 PS (514 kW). Zur Einordnung: Der serienmäßige 500 E wird von einem 326 PS (240 kW) starken Achtzylinder-Sauger angetrieben. Damit beschleunigte die E-Klasse in 6,1 s aus dem Stand auf 100 Km/h und rannte 250 km/h in der Spitze.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Mercedes 560 SEC im Fahrbericht (Video):

Leistung satt: Der Mercedes 500 E V12 von Stern Garage stemmt 700 PS

Der V12 ist aber nicht das Einzige, was sich unter der Haube des Mercedes 500 E V12 geändert hat. Um den thermischen Ansprüchen des Zwölfzylinders gerecht zu werden, platziert die Stern Garage hinter den beiden äußeren Lufteinlassöffnungen der Stoßstange je einen Ölkühler sowie einen Ladeluftkühler hinter dem Mercedes-Kühlergrill. Eine neue Keramikbremse soll die massive Power wieder einfangen. Auch das Fahrwerk hat ein Upgrade erhalten – zum einen um die Straßenlage zu verbessern, zum anderen um dem Mehrgewicht auf der Vorderachse entgegenzuwirken.

Cooles Tuning-Zubehör sowie von der AUTO ZEITUNG getestete und empfohlene Produkte:



Optisch hält sich die Stern Garage zurück – der Optik des 500 E gibt es wenig hinzuzufügen. Alle Zierelemente, inklusive Kühlergrill, sind in Mattschwarz gehalten. Stoßstange, Schweller und die ikonischen breiten Kotflügel fertigte der Geschäftsführer von Stern Garage, Rafael Nagy, selbst aus Carbon an. Sie sehen dem Original sehr ähnlich. Die Abgasanlage ist optisch an die des 190 Evo 2 angelehnt und ist in die AMG-Stoßstange eingelassen. Zum Umbau gehört auch ein neu belederter Innenraum.

Auch interessant:

Die Recaro-Classic-Sitze mit Einzelsitzen selbst in der zweiten Sitzreihe sind mit gestickten Nähten in "Petronas-Grün" akzentuiert. Sitzbahnen und der Dachhimmel sind mit Alcantara bezogen. Das Kombiinstrument ähnelt stark der Serie, der Tacho reicht jedoch bis 400 km/h. Beim Ein- und Ausstieg weisen die beleuchteten V12-Biturbo-Einstiegsblenden nochmals darauf hin, womit man es hier zu tun hat.