Auch die Kraftübertragung bleibt wie gehabt und bringt die Leistung per Achtgang-Automatik an die Hinterräder.

Mit dem Mercedes-AMG S 65 Facelift haben die Schwaben die Speerspitze ihrer Flaggschiff-Baureihe zuletzt 2017 aufgefrischt. Zur Krönung der langen Erfolgsgeschichte des V12-Biturbomotors erscheint das limitierte Sondermodell Mercedes-AMG S 65 Final Edition auf dem Genfer Autosalon 2019!

Zeitgleich mit dem Facelift der S-Klasse präsentierte Mercedes auch das Update für das Flaggschiff der Baureihe, den Mercedes-AMG S 65 Facelift (2017) – "die Speerspitze der S-Klassen", wie AMG-Chef Tobias Moers sie bezeichnet. Doch angesichts des neuen V8 im "kleineren" S 63, der es auf bemerkenswerte 612 PS schafft, stellt sich zumindest leistungsmäßig die Frage, warum Kunden nach dem Facelift auf den nur 18 PS stärkeren, aber mit einem Preis von mindestens 237.345 Euro gut 77.000 Euro teureren Mercedes-AMG S 65 (2017) setzen sollten. Schließlich ist er mit seinem Sprintwert von 4,3 Sekunden fast eine ganze Sekunde langsamer als sein kleiner Bruder. Bei dieser Überlegung haben die Schwaben aber gleich zwölf unschlagbare Argumente unter der Haube versteckt. Während Mercedes mit dem Facelift für die S-Klasse insgesamt auf kleinere Motoren setzt, muss man im Mercedes-AMG S 65 Facelift (2017) nicht auf den kraftvollen V12 verzichten. Bei sechs Litern Hubraum kitzeln zwei Turbolader nach wie vor 630 PS und 1000 Newtonmeter Drehmoment aus dem Triebwerk. Auch bei der Kraftübertragung per Achtgang-Automatik an die Hinterräder bleibt alles beim Alten. Mehr zum Thema: Diese Autos feiern in Genf Premiere

Mercedes-AMG S 65 Facelift (2017) mit V12-Motor

Die eigentliche Neuerung beschränkt sich beim Mercedes-AMG S 65 Facelift (2017) aber auf die Optik. Wie in der Basisversion fällt auch hier das Update eher verhalten aus: Die Frontschürze mit AMG-typischen großen Lufteinlässen, wurde leicht modifiziert und darüber prangen die Neuen Multibeam-LED-Scheinwerfer. Am anderen Ende wurde der Heckdiffusor mit den integrierten, doppelten Endrohren rechts und links ebenfalls einer kleinen Schönheitskur unterzogen und auch die Rücklichter glänzen mit neuer Leuchtgrafik. Ansonsten profitiert das Mercedes-AMG S 65 Facelift (2017) von allen Änderungen, die auch die Basisversion betreffen, dazu zählen zum Beispiel einige Updates bei den Assistenzsystemen mit vielen Features zum Autonomen Fahren. Wie beim Vorgänger des Mercedes-AMG S 65 Facelift (2017) sorgt die sogenannte Magic Body Control für sichere Fahrweise, indem das System über eine Stereokamera schon vorab die Fahrbahn erfasst und das Fahrwerk auf eventuelle Bodenwellen einstellt.

Auf dem Genfer Autosalon 2019 feiert der limitierte Mercedes-AMG S 65 Final Edition Premiere. Foto: Mercedes

Mercedes-AMG S 65 Final Edition auf Genfer Autosalon 2019