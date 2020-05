Der Mazda RX-Vision GT3 gibt 2020 sein Debüt im Playstation-Spiel Gran Turismo und heizt die Gerüchte um den Wankelmotor-Sportwagen Mazda RX-9 neu an!

Mit dem Mazda RX-Vision GT3 für das Playstation-Spiel Gran Turismo heizen die Japaner 2020 die Gerüchte um einen Sportwagen Mazda RX-9 für die Straße weiter an. Der virtuelle Rennwagen basiert auf dem bereits 2015 vorgestellten Konzeptauto Mazda RX-Vision. Für den Einsatz auf der virtuellen Strecke spendierten ihm die Entwickler unter anderem eine üppige Verspoilerung, furcheinflößende Sidepipes hinter den Vorderrädern und auffällige Kotflügelverbreiterungen. Der Vierscheiben-Wankelmotor verbindet die neueste Skyactiv-R-Technik mit einem Vierscheibenwankelmotor, wie ihn auch der Le-Mans-Sieger Mazda 787B von 1991 trug. Damit sollen 562 PS möglich sein, die im Falle des Mazda RX-Vision GT3 (2020) auf 1250 Kilogramm treffen. In der virtuellen Welt ist er damit eine Macht. Doch werden wir einen Sportwagen mit Wankelmotor in Form eines Mazda RX-9 auch auf realem Asphalt bewegen können? Mehr zum Thema: Der MX-30 ist das erste Elektroauto von Mazda

Mazda RX-Vision im Video:

Mazda RX-Vision GT3: Fingerzeigt für den Mazda RX-9?