"Maserati MC20 Fuoriserie Edition David Beckham" heißt die Eigenkreation, die der Ex-Fußballer mit dem italienischen Autohersteller designt hat. Dabei habe sich der globale Maserati-Markenbotschafter von seiner zweiten Heimat Miami und dem dortigen Verein inspirieren lassen. So glänzt der Unikat-MC20 in Beckhams Mannschaftsfarben Schwarz und Pink. Es bleibt weiterhin beim 3,0-Liter-Sechszylindermotor mit einer Leistung von 630 PS (463 kW). Damit erreicht der Sportwagen eine Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h. Wie Beckhams Maserati MC20 in Aktion aussieht, zeigt das Video! Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

