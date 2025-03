Schon ab Werk polarisiert der Tesla Cybertruck, nicht zuletzt wegen seines doch sehr skurrilen Aussehens. Tuner Mansory sieht darin eine Chance – und verpasst dem Cybertruck eine ganz eigene Note. Dabei spielt Mansory auf seiner altbekannten Klaviatur und greift für den Umbau auf den Einsatz von fast absurden Mengen Carbon zurück. Der edle Werkstoff findet sich aus jedem Blickwinkel am elektrischen Pick-up wieder.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Tesla Cybertruck (2024) im Video:

Mansory Elongation mit absurd viel Carbon

Nahezu die gesamte Frontpartie des Mansory Elongation betitelten Umbaus ist in Carbon gehüllt. Dabei hat Mansory die Schürzen neu gestaltet. Die Frontabdeckung unterhalb der Scheinwerfer etwa trägt nun unübersehbar den Mansory-Schriftzug. Auch die Frunkhaube präsentiert sich, wie alle gezeigten Carbonteile, im feinsten Forged Carbon – typisch Mansory. Im Profil setzt der Tuner auf verbreiterte Carbonschweller und eine deutlich markantere Radläufe. Die Seitenspiegel bekommen aerodynamisch anmutende Kappen und die Seitenfenster hinter der C-Säule verstecken sich fortan unter einer Carbonabdeckung. Am Heck des Mansory Elongation macht sich derweil ein Carbondiffusor breit, der bis auf den Show-Effekt allerdings keinen technischen Nutzen haben dürfte.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Den beiden Heckflügelchen, die selbstsicher über der Heckkante thronen, wollen wir das aber nicht attestieren. Auch am Heck des modifizierten Cybertrucks präsentiert sich der illuminierte Mansory-Schriftzug, eingefasst in einer Carbonzierleiste unterhalb der Heckleuchten. Um den Look abzurunden, stellt Mansory den Tesla Cybertruck auf geschmiedete 26-Zöller (!) des Typs FD.15. Die Straßenreifen sollen nicht nur hohen Motorleistungen, sondern auch den hohen Achslasten standhalten und kommen in den Dimensionen 315/40 R26 rundum.

Auch interessant:

Umgekrempeltes Cybertruck-Interieur

Beim Mansory Elongation belässt es der Tuner nicht nur auf einem Exterieurpaket. Im Innenraum präsentiert sich ein komplett umgestaltetes Cockpit. Die Volllederausstattung ist ebenso individualisierbar wie die zahlreichen Carbonteile, die im Innenraum zum Einsatz kommen – Mansory betont das hohe Maß an Individualisierungsoptionen. Als fast selbstverständlich zeigen sich die vielen Mansory-Badges und -Schriftzüge, die sich etwa in den Kopfstützen der Sitze, in den Türinnenverkleidungen und auf der Pedalerie wiederfinden. Einen Preis nennt Mansory für den Umbau nicht.