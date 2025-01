Dieser Hightech-Helm revolutioniert das Motorradfahren

Helme sind unverzichtbar für die Sicherheit – der Livall MC1 Pro geht aber weit darüber hinaus. Der Motorradhelm bietet neben einem eigenen LED-Bremslicht auch eine integrierte Dashcam, ein Funk- und ein Notrufsystem.

Das kann der Hightech-Helm Livall MC1 Pro

Livall ist bekannt für Fahrradhelme. Jetzt wagt sich der Hersteller mit dem Livall MC1 Pro erstmals in das Segment der Motorradhelme (Unser großer Kaufratgeber) vor. Mit smarter Technik, eingebauten Kommunikationssystemen, Kameras und Sicherheitsfunktionen soll er neue Maßstäbe setzen.

Der smarte Motorradhelm bietet nicht nur Schutz, sondern auch Aufzeichnungs-, Kommunikations- und Notfallfunktionen. Mit DOT- und ECE06-Zertifizierung soll er höchste Sicherheitsstandards erfüllen. Der Livall MC1 Pro verfügt über LED-Beleuchtung vorne und hinten, wodurch die Person auf dem Bike besser und früher zu erkennen sein soll. Zudem gibt es ein stylisches Bremslicht, das nachfolgende Verkehrsteilnehmenden warnt.

Eine 1080p-Kamera mit 120°-Sichtfeld und ein Intercom-System, das bis zu fünf Fahrer:innen über einen Kilometer Distanz verbindet, sind ebenfalls im Helm integriert. Dank einer aktiven Geräuschunterdrückung sollen Gespräche und Musik gut zu hören sein. Durch die Livall Riding App ist eine weltweite Kommunikation ohne Handynutzung möglich.

Der Livall MC1 Pro-Motorradhelm verfügt über eine Sturzerkennung, die nach 90 s Inaktivität einen Notruf mit GPS-Standort sendet. Der Akku bietet laut Hersteller bis zu acht Stunden Aufnahmezeit oder zehn Stunden Musikhören und Beleuchtung. Der kohlefaserverstärkte Aufbau soll für den notwendigen Schutz sorgen bei einem gleichzeitig geringen Gewicht von 1650 g.

Interessante Motorradhelm-Alternativen

Sena Stryker Bluetooth-Integralhelm

Smarte Technik und hohe Sicherheitsstandards verspricht der Bluetooth-Integralhelm Stryker von Sena. Der Helm bietet Mesh- und Bluetooth-Konnektivität sowie Harman Kardon-Lautsprecher und ein Mikrofon. Zudem soll die Polsterung für ein gutes Hörerlebnis sorgen. Ein LED-Rücklicht, ein einklappbares Sonnenschutz-Visier und ein magnetischer Pogo-Ladeanschluss sind weitere praktische Funktionen.



Bogotto H153 BT SPN Bluetooth-Helm

Der Bluetooth-Helm von Bogotto verfügt über ein kratzfestes Visier sowie ein integriertes Sonnenvisier. Belüftungsöffnungen sollen für eine optimale Luftzirkulation sorgen und die thermoplastische Schale Stabilität bieten. Der Helm kann mittels Ratschenverschluss festgezurrt werden und das Innenfutter ist herausnehmbar und waschbar.



Auch interessant:

Wie findet man die richtige Passform für einen Helm?

Die richtige Helm-Passform -größe zu ermitteln beginnt mit der Messung des Kopfumfangs an der breitesten Stelle. Der Helm sollte eng sitzen, ohne zu drücken – und weder wackeln noch verrutschen. Die Polsterung muss gleichmäßig am Kopf anliegen und der Kinnriemen fest, aber bequem sitzen. Am besten hilft ein Tragetest, um Druckstellen auszuschließen.