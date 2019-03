Was für ein Auto ist Lightning McQueen: Video James May analysiert das Disney-Auto

Was für ein Auto ist eigentlich Lightning McQueen aus der Pixar-Reihe "Cars"? Wer sich diese Frage gestellt hat, ist hier genau richtig: "The Grand Tour"-Moderator James May analysiert nämlich das Design des Disney-Autos von Grund auf! Mehr zum Thema: Lightning McQeen im Nachbau

Was für ein Auto ist Lightning McQeen (Video):