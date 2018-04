Mit der Modellreihe Lexus NX will die Toyota-Tochter dem schwächelnden Absatz in Europa entgegensteuern und den Premiumkunden der deutschen Marken eine Alternative im Segment der Kompakt-SUV bieten. Im April 2014 feierte der Crossover auf der Peking Motor Show Premiere. Die Plattform teilt sich der Wagen mit dem Toyota RAV4, wahlweise gibt es den NX mit Front- oder Allradantrieb zu kaufen. Die Markteinführung in Deutschland wird im Oktober 2014 vollzogen. Vorerst ist der Neuling nur als Vollhybrid Lexus NX 300h erhältlich, später dürfte die Angebotspalette um einen 2,0-Liter-Turbobenziner erweitert werden.