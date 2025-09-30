Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Lewis Hamilton, bekannt für seine Leidenschaft für schnelle und extravagante Fahrzeuge, hat in den letzten Monaten seine gesamte Autokollektion verkauft – darunter zahlreiche Supersportwagen und seltene Sammlerstücke. Seine Sammlung umfasste verschiedenste Modelle von Mercedes SLS AMG über den brachialen G 63 6x6 und den F1-Ableger AMG One bis hin zu Klassikern wie Shelby Cobra (1966) oder Mustang GT500 (1967). Welche und wie viele Autos er tatsächlich besaß, machte Hamilton nie öffentlich.

Der Umwelt zuliebe: Hamilton trennt sich von Autosammlung

Der 40-Jährige betont, dass er sich heute stärker auf Nachhaltigkeit, Kunst und soziale Projekte konzentriert. Besonders der Klimaschutz sowie die CO2-Bilanz nennt der überzeugte Veganer als Gründe für seine Entscheidung. So hat er bereits vor geraumer Zeit auch seinen Privatjet verkauft. Damit reiht er sich in die Riege von Fahrern wie Sebastian Vettel ein, die einen nachhaltigeren Lebensstil verfolgen und ihre CO2-Bilanz reduzieren möchten. Hier geht es zum ausführlichen Portrait von Lewis Hamilton!

"Ich habe keine Autos mehr“, sagte der Brite. "Ich habe alle meine Autos verkauft. Ich interessiere mich heute mehr für Kunst. Wenn ich mir noch mal ein Auto kaufen würde, wäre es ein Ferrari F40. Aber das ist ja auch ein Kunstwerk", so der siebenfache Weltmeister.