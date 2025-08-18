Neues aus Dänemark: Lego Technic bringt auch 2025 wieder einige spannende Neuheiten für Technik- und Autofans heraus. Wir haben die Highlights herausgepickt!

Neues Jahr, neue Modelle: Auch 2025 gibt es wieder Neuheiten von Lego Technic rund um Autos. Im August stoßen etwa der Lamborghini Revuelto oder der Ford Bronco hinzu.

Klemmbausteine sind weit mehr als nur Spielzeug, insbesondere die "Lego Technic"-Reihe spricht vor allem Erwachsene an. Daher setzen die teils aufwändigen Modelle auf komplexe Nachbildungen der echten Fahrzeugtechnik – daher auch der Name von Legos Sammlerreihe. 2025 kommen wieder einige Neuheiten auf den Markt. Welche besonders für Autofans spannend werden könnten, zeigen wir hier!

Lego Technic-Neuheiten 2025: Spannendes für Autofans

Lego Technic Autos 2025 im Überblick

Lego Technic-Fast and Furious-Toyota Supra MK4

Eine spannende Neuheit des Jahres 2025 ist die Toyota Supra Mk4 aus der Fast-and-Furious-Filmreihe. Die Klemmbaustein-Nachbildung der japanischen Sportwagenlegende kommt natürlich mit Reihensechszylinder unter der Haube. Ansonsten kleidet sich das Modell ganz dem Vorbild in grellem Orange mit den charakteristischen Decals auf den Seiten, Bodykit und Heckspoiler. Das Modell ist seit März 2025 auf dem Markt.



Lego Technic-Chevrolet Corvette Stingray

Fans amerikanischer Sportwagen kommen 2025 auf ihre Kosten. Denn Lego Technic hat ebenfalls im März 2025 die Chevrolet Corvette Stingray herausgebracht. Das Modell umfasst eine Nachbildung des Motors, hier selbstverständlich ein V8, sowie Lenkung und Differential. Sammler:innen erhalten zudem beim Kauf der Corvette einen Code, der das Lego-Modell im Videospiel "Asphalt Legends Unite" (hier für die Playstation 5) freischalten lässt – und zwar ebenfalls im Lego-Technic-Look.



Lego Technic-F1-Rennautos von Ferrari und Oracle Red Bull Racing

Ebenfalls seit März 2025 sind zwei F1-Bolioden auf dem Markt. Lego Technic hat sowohl den Ferrari SF-24 als auch den Oracle Red Bull Racing RB20 (aktuell nicht auf Amazon erhältlich) im Maßstab 1:8 verkleinert. Beide Rennwagen stammen aus der F1-Saison 2024 und werden von Lego Technic mit besonders vielen Details versehen: V6-Motor, Getriebe, Lenkung und selbst das DRS sind im Klemmbaustein-Modell beweglich nachempfunden. Die recht großen F1-Modelle sortieren sich daher auch preislich weit über Supra und Corvette ein.



Lego Technic-Kipplaster

Eher ein Spielzeug dagegen ist der Lego Technic-Kipplaster. Auch dieses Modell kam im März 2025 auf den Markt. Bei dem Lkw handelt es sich nicht um ein lizenziertes Produkt, mit etwas Fantasie lässt sich jedoch ein aktueller DAF XD oder die Scania G-Serie erkennen. Das Modell verfügt nicht nur über eine funktionsfähige Lenkung, sondern auch über eine per Radantrieb kippbare Mulde.



Lego Technic-Ducati Panigale V4 S

Es müssen nicht immer vier oder sechs Räder sein, denn mit der Lego Technic Ducati Panigale V4 S hat der dänische Hersteller 2025 auch ein detailliertes Motorradmodell ins Portfolio aufgenommen. Da die Ducati vom Aufbau her sehr aufwändig ist, erhält das aus 1603 Teilen aufgebaute Modell eine Altersempfehlung von 18 Jahren. Zu den Features des Motorrads zählen unter anderem das funktionsfähige Dreigang-Schaltgetriebe, der Kettenantrieb des Hinterrads, die detaillierte Aufhängung und der drehbare Lenker. Das Modell ist bereits seit Januar 2025 erhältlich.



Lego Technic Neuheiten im Juni 2025

Auch im zweiten Halbjahr 2025 haben die Dän:innen noch einiges an Neuheiten zu bieten. Diese Modelle sind seit Juni 2025 erhältlich:

Aston Martin Valkyrie

Seit Juni 2025 ist der Aston Martin Valkyrie von Lego Technic als 2025er-Neuheit auf dem Markt. Der V12-Supersportler bietet – wenig überraschend – eine detaillierte Nachbildung des Zwölfzylinders mit beweglichen Kolben, einem funktionstüchtigen Differential sowie aufklappbare Flügeltüren. Wie die Corvette ist auch der Valkyrie im Videospiel "Asphalt Legends Unite" freischaltbar.



Nissan Skyline GT-R (R 34) aus 2Fast 2Furious

Mit dem Nissan Skyline GT-R R34 erscheint im Juni 2025 das zweite Lego-Technic-Modell aus den Fast-and-Furious-Filmen. Diesmal geht es in Teil zwei der Filmreihe, "2Fast 2Furious". Wie bereits die Supra ist auch der Skyline etwas detaillierter ausgeführt als die einfacheren Lego-Technic-Autos. Das bedeutet aber auch: Der Skyline ist nicht nur deutlich größer, sondern auch etwas kostspieliger. Das Modell umfasst einen Reihensechszylinder mit beweglichen Kolben, eine nachgebildete Lachgaseinspritzung mit drei NOS-Flaschen sowie zu öffnende Türen. Erstmalig gibts bei Lego Technic auch einen "Drift-Modus". Zwei Kugeln fahren per Hebel unter der Heckstoßstange aus, auf denen der Skyline dann imposant über den heimischen Fußboden rutscht.



Lego Technic Neuheiten im August 2025

Auch im Sommer 2025 erscheinen weitere Neuheiten von Lego Technic, die für Autofans spannend sind. Unsere August-Highlights:

Ferrari FXX K

2025 ist bei Lego Technic das Jahr des V12. Denn mit dem Ferrari FXX K erscheint nach dem Aston Martin Valkyrie der zweite Zwölfzylinder-Supersportwagen im Sortiment des dänischen Spielzeugherstellers. Die Funktionen sind mit Motornachbildung, Differential und Flügeltüren weitestgehend identisch zum Aston Martin. Und auch der FXX K lässt sich digital im Videospiel "Asphalt Legends Unite" freischalten.



Ford Bronco

Fans der gemächlichen Fortbewegung – gerne auch mal über Stock und Stein – werden mit dem Lego Technic Ford Bronco im August 2025 bedient. Bis der US-Kult-Offroader fertig auf dem Küchentisch steht, müssen 943 Einzelteile zusammengesteckt werden. Der aufgebaute Ford bietet dann Details wie einen V6 unter der Haube, eine Starrachse hinten oder einen Gepäckträger mit Sandblechen auf dem Dach. Das "Hand of God" genannte Drehrad auf dem Autodach spart sich Lego Technic beim Bronco. Stattdessen lassen sich die Vorderräder per Drehbefehl am Ersatzrad am Heck einschlagen.



Lamborghini Revuelto

Der Blick aufs Preisschild verrät bereits: Der Lego Technic Lamborghini Revuelto ist kein Standardmodell. Denn der aus 1135 Teilen bestehende Sportwagen lässt sich per Lego Control+-App steuern. Dafür ist ein Akku im Fahrzeug eingebaut, der sich per USB-C-Kabel aufladen lässt. Die Scheinwerfer vorne können zudem leuchten. Auch der Revuelto lässt sich in "Asphalt Legends Unite" freischalten.



Welche Lego-Autos gibt es no ch?

Neben der Technic-Reihe bietet Lego auch regelmäßig originalgetreue Modelle aus der Speed Champions- oder der Icons-Reihe an. Dazu zählen unter anderem der Lamborghini Countach, den es in Weiß in beiden Varianten gibt. Zudem gibt es in der Speed-Champions-Reihe weitere ikonische Fahrzeuge wie den Ferrari F40 oder den Ford Mustang Dark Horse.