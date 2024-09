Die neuesten Lego Technic-Autos

Ob Lamborghini, McLaren oder Mercedes: Von Lego gibt es regelmäßig neue Lego Technic-Modellautos auf dem Markt. Welche 2024 neu erscheinen oder erschienen sind, zeigt die AUTO ZEITUNG im Überblick!

2024 gab es bei Lego Technic wieder einige neue Automodelle. Und das kommende Weihnachtsgeschäft lässt auf weitere neue Fahrzeuge hoffen. Wir geben einen Überblick über die neuesten Auto-Bausätze in der Lego Technic-Reihe.

Die neuesten Lego Technik-Renner 2024

Lego Technic Porsche GT4 e-Performance

Im August 2024 erschien mit dem Lego Technic Porsche GT4 e-Performance ein RC-Rennwagen, der mit der Control+ Fernsteuerung bewegt werden kann. Er besteht aus 838 Teilen und verfügt über spannende Details sowie Funktionen, wie Federung und Lenkung. Mit den Maßen von etwa 50 cm Länge und 22 cm Breite macht der moderne Elektro-Rennwagen einiges her im heimischen Wohnzimmer. Der Porsche GT4 e-Performance kostet bei Lego 169,99 Euro. Mehr zum Lego Technic Porsche GT4 e-Performance hier.



Lego Technic Mercedes-Benz G 500 Professional Line

Ebenfalls im August 2024 brachte Lego eine große G-Klasse in der Technic-Reihe auf den Markt. Das Modell kommt mit 2891 Teilen und kostet 249,99 Euro. Unter der Lego-Haube sitzt der Sechszylinder-Reihenmotor der aktuellen G-Klasse-Generation. Auch das Getriebe mit den Einstellungen D, N und R und die beiden Differentialsperren lassen sich beim Aufbau entdecken. Das aufgebaute Set misst 22 cm in der Höhe, 43 cm in der Länge und 20 cm in der Breite. Wir haben die Lego Technic G-Klasse ausführlich getestet!



Lego Technic McLaren P1

Viel Detailgetreue gibt es auch beim Lego Technic McLaren P1. Mit 3893 Teilen ist es das umfangreichste Technic-Set, das 2024 erschien und reiht sich unter anderem neben dem Bugatti Chiron und Lamborghini Sián FKP 37 in die Lego Technic Ultimate Series ein. Der Lego-McLaren besitzt wie sein Vorbild Flügeltüren, ein Siebengang-Getriebe sowie den V8-Motor und kostet 449,49 Euro. Mehr zum Lego Technic McLaren P1 hier.



Lego Technic Koenigsegg Jesko Absolut

Im August erschien zudem der Lego Technic Koenigsegg Jesko Absolut in zwei verschiedenen Farben. Das in Weiß und Grau erhältliche Modell-Hypercar verfügt über 801 Teile. Es ist mit dem Original-Fahrzeug nachempfundenen Funktionen ausgestattet. Dazu zählen der Türmechanismus, das Differentialgetriebe und die funktionierende Lego-Lenkung. Das Modell ist 8 cm hoch, 28 cm lang und 13 cm breit und für 52,99 Euro erhältlich. Mehr zum Lego Technic Koenigsegg Jesko Absolut hier.



Neue Lego Technik-Autos der ersten Jahreshälfte 2024

Lego Technic Lamborghini Huracán Tecnica Orange

Im April kam der Lego Technic Lamborghini Huracán Tecnica in Orange auf den Markt. Der Lego-Huracán bietet ein Bauerlebnis mit 806 Teilen und kostet bei Lego 52,99 Euro. Bei anderen Anbietern ist der Lego-Huracán in Orange etwas teurer, daher können wir auch das Modell in Grün empfehlen, das mit einigen Rabatten verfügbar ist. Das Modell misst 8 cm in der Höhe, 28 cm in der Länge und 12 cm in der Breite.



Lego Technic Neom McLaren Formula E Pull-Back

In der ersten Verkaufswelle des Jahres 2024 stand vor allem die Formel 1 bei Lego im Vordergrund. Unter anderem kommt das mit dem Neom McLaren aus der Formel E zum Ausdruck. Das Set bietet 452 Teile, kostet 52,99 Euro und verfügt über eine doppelte Rückziehfunktion. Damit lässt sich das Modell durch einfaches Zurückfahren aufziehen um es dann nach vorne schnellen zu lassen. Zudem gibt es eine Lenkfunktion, mit der die Räder bewegt werden können. Das Set misst 6 x 31 x 12 cm.



Lego Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance Pull-Back

Über eine Rückziehfunktion verfügt auch der im März 2024 erschienene Lego Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance. Das Modell hat 240 Teile und kostet 26,99 Euro. Die Maße des aufgebauten Autos betragen 6 cm in der Höhe, 24 cm in der Länge und 10 cm in der Breite.



Lego Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance

In der größeren Version kostet der Lego Technic Mercedes-AMG F1, der auf Lewis Hamiltons Wagen aus der Saison 2023 basiert, 219,99 Euro. Dafür gibt es aber auch 1642 Teile und Details wie den V6-Motor mit beweglichen Kolben und den aufklappbare Heckflügel, der auf dem Original basiert. Zudem lassen sich die Räder über das Lenkrad bewegen. Der Mercedes-AMG F1 W14 E Performance ist 13 cm hoch, 63 cm lang und 26 cm breit. Mehr Infos zum Mercedes AMG-F1 von Lego hier.



Lego Technic Autos 2024 im Überblick

Welche Lego-Autos gibt es no ch?

Neben der Technic-Reihe bietet Lego auch regelmäßig originalgetreue Modelle aus der Speed Champions-Reihe oder der Icons-Reihe an. Dazu zählen unter anderem der Lamborghini Countach, den es in Weiß in beiden Reihen gibt. Zudem gibt es in der Speed Champions-Reihe weitere ikonische Fahrzeuge wie den Ferrari F40 oder den Ford Mustang Dark Horse.