Das wars: Lamborghini nimmt keine Bestellungen für Modelle mit reinem Verbrennungsmotor mehr an. Wer jetzt einen der italienischen Sportwagen kaufen möchte, bekommt ausschließlich einen elektrifizierten.

Die Elektrifizierung greift mehr und mehr um sich und kommt nun selbst bei Sportwagen-Marken wie Lamborghini an, die eigentlich für ihre grollenden Zehn- und Zwölfzylinder-Aggregate bekannt sind. Wer noch einen Lamborghini Huracán oder Urus mit Verbrennungsmotor ergattern wollte, ist zu spät: Die Bestellbücher sind bereits geschlossen. Das bestätigte Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann gegenüber der "Welt". Damit endet eine Ära von 60 Jahren. Denn in Zukunft wird es bei Lamborghini keine reinen Verbrenner mehr geben. Zu hoher Schadstoff- und CO2-Ausstoß sind die Ursache – Grenzwerte können so künftig nicht mehr eingehalten werden. Also zieht Lamborghini Konsequenzen. Doch keine Sorge, der legendäre Verbrenner ist nicht komplett aus dem Programm verbannt. Er erhält lediglich elektrische Unterstützung. Der Lamborghini Revuelto, der Nachfolger des Aventatdor, ist bereits ein Plug-in-Hybrid. Das SUV Urus soll 2024 ebenfalls einen zusätzlichen E-Motor erhalten und dann einige Kilometer lokal emissionsfrei fahren. Auch der Huracán-Nachfolger, den wir für Ende 2024 erwarten, wird ein Plug-in-Hybrid sein.

Der Lamborghini Huracán Sterrato (2023) im Fahrbericht (Video):!--endfragment-->!--startfragment-->