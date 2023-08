Der Lamborghini Lanzador zeichnet die Vision eines sogenannten "Ultra GT" – ein viertüriger Supersportwagen mit erhöhter Bodenfreiheit und rein elektrischem Antrieb. Das Serienmodell kommt 2028!

Lamborghini Lanzador: Preis des Serienmodells völlig offen

Die vierte Modellreihe von Lamborghini wird zugleich auch die erste mit einem rein elektrischen Antrieb und begründet – zumindest in der PR-Sprache des italienischen Sportwagen-Spezialisten – obendrein eine neue Fahrzeugklasse. Die Studie Lamborghini Lanzador sei nämlich ein sogenannter "Ultra GT", ein Gran Turismo mit hoher Bodenfreiheit als 2+2-Sitzer, der Leistung und Fahrspaß eines Supersportwagens mit der Vielseitigkeit eines Alltagsautos verbinden soll. Einen Preis gibt es zum Zeitpunkt der Premiere im August 2023 und damit fünf Jahre vor kommuniziertem Serienstart natürlich noch nicht. Doch wie gewohnt dürften sich die meisten Menschen von diesem Geld eher ein Eigenheim, denn ein Auto leisten. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektro-Antrieb mit 1000 kW (1340 PS)

Den Lamborghini Lanzador treibt ein Elektromotor je Achse mit zusammen einer Spitzenleistung von über einem Megawatt (1000 kW/1340 PS) an. Nicht nur die Leistung soll außer Konkurrenz stehen, sondern auch die Fahrdynamik. Dafür beschert Lamborghini seinem "Ultra-GT" nicht nur eine blitzschnelle Momentenverteilung zwischen den Hinterrädern, sondern auch zwischen beiden Achsen – übrigens beide lenkbar. Das aktive Fahrwerk wiederum beinhaltet auch eine Luftfederung. Zahlreiche Sensoren und Aktuatoren sollen ein extrem präzises Fahrverhalten ermöglichen. Nicht zuletzt tragen dazu auch eine Vielzahl an aktiven Aero-Vorrichtungen an Front und Heck bei, die im urbanen Umfeld die Effizienz und bei sportlicher Fahrweise den Abtrieb forcieren sollen.

Exterieur: 2+2-Sitzer mit Bodenfreiheit

Das Design des in der neuen Farbe Azzurro Abissale getauchten Lamborghini Lanzador soll von Elemento, Murciélago und Countach LPI 800-4 inspiriert sein. Und tatsächlich erinnert die Silhouette mit der vorwärtsgerichteten Kabine insbesondere an den Countach. Das niedrige Dach liegt auf einer Höhe von nur 1,5 Metern. Schlanke Scheinwerfer treffen auf sechseckig geformte Rückleuchten mit drei LED-Elementen auf jeder Seite.

Variables und geräumiges Interieur

Leider erlaubt Lamborghini noch keinen Einblick in den Innenraum. Der soll, so heißt es in der Pressemitteilung, äußerst variabel sein und dank verstellbarer Rücksitze sogar erlauben, Sportgeräte mitzunehmen – gemeint sein dürften sicher Golfbags oder Mountainbikes. Sperrgut lässt sich über die große, gläserne und weit öffnende Heckklappe einladen. Hinzu kommt ein weiterer Kofferraum unter der kurzen und steil abfallenden Fronthaube. Die Mittelkonsole greift das für Lamborghini mittlerweile typisch gewordene Stilelement in Form eines "Y" auf und integriert tief, dadurch gut erreichbar, das Infotainment. Die mitfahrenden Menschen blicken auf versenkbare Displays und wie die Person am Steuer auf ein Interieur, das laut Lamborghini fast vollständig aus nachhaltigen Materialien besteht.