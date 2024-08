Der Lambo schlechthin als Miniatur

Das wirkt nur so: Auf den Bildern scheint es, als würden die Heckleuchten beim roten Countach in der Außenfarbe verschwinden. Ist aber nicht so, versprochen!

Hot Wheels bringt eine weitere Variante des Lamborghini Countach heraus. Das Premium-Modell ist in mehreren Farben erhältlich. Wir schauen uns den Stier im Detail an und nennen den Preis.

Hot Wheels baut sein Angebot stetig aus und bietet weit mehr als nur die Spielzeugautos aus der Kindheit. Nein, auch Sammlerfahrzeuge, sogenannte "Premiums", befinden sich im Portfolio des Spielwarenherstellers. Sie unterscheiden sich von den Standard-Modellen ("Mainlines" genannt) durch eine Vollmetall-Karosserie, Gummiräder und durch einen hochwertigen Druck. Nicht selten zitieren die Premium-Modelle dabei berühmte (Renn-)Fahrzeuge, die sowohl aus fiktiven als auch aus realen Geschichten bekannt sind. In genau dieser Serie finden wir auch den hier gezeigten, roten Lamborghini Countach LP5000 wieder, der gemeinsam mit einem Mercedes 300 SL, einem McLaren F1, einer Chevrolet Corvair und dem Jay Lenos Tank Car in dem Set "Jay Leno‘s Garage" debütiert. Wir wollen uns den Lambo mal genauer anschauen.

Während Mainlines von Hot Wheels ab 1,50 Euro zu haben sind, kosten Premium-Modelle mit mindestens zehn Euro deutlich mehr. Je nach Anbieter können die Preise auch steigen. Da Hot Wheels (und übrigens auch Matchbox) stetig sein Angebot erneuert, sind die einzelnen Fahrzeuge nur kurz zu regulären Preisen verfügbar, ehe sie auf dem Verbrauchermarkt erscheinen – nicht selten mit einem großzügigen Preisaufschlag (Alle Preise stand: August 2024).

Der Lamborghini Countach LP5000 von Hot Wheels im Detail

Da der Lamborghini Countach LP5000 von Hot Wheels ein Premium-Modell ist, besteht die Karosserie und auch die Bodenplatte aus Metall. Zusätzlich zieren Gummiräder den kleinen Italiener, den wir hier gleich in zweifacher Ausführung haben. Die Release-Variante (erste Version eines Modells) in Rot zieren dabei kleine Achtspeichen-Felgen, während der gelbe Countach auf deutlich größeren 8-Dots steht, die an die originalen Felgen mit kreisförmigen Löchern erinnern. Beide Modelle sind hochwertig lackiert. Details wie die Lichter rundum oder die eingefärbten Karosserieöffnungen gefallen. Auch schön zu sehen ist, dass die Bodenplatte Teil der Karosserie ist und auch in Wagenfarbe lackiert wurde. Dadurch erscheint die Karosserie nahtlos und wie aus einem Guss. Der Innenraum ist für sich genommen gut herausgearbeitet, wenn auch das Lenkrad deutlich detaillierter hätte sein können. Während das rote Release-Modell einen hellbraunen Innenraum aufweist, hat der gelbe Italiener ein tiefschwarzes Interieur. In Kombination mit den getönten Scheiben lässt ein Blick in den Innenraum hier nur Silhouetten erahnen.



Hot Wheels hat in seiner Vergangenheit bereits mehrere verschiedene "Castings" (Karosserien) des Lamborghini Countach angefertigt. Der hier gezeigte LP5000 ist dabei das neueste Modell und kommt ohne den bekannten Flügel am Heck aus. 2022 kam die erste Version im Rahmen des Jay Leno-Sets, ehe 2023 ein "Recolour" (gleiches Modell, andere Farbe/Felgen) im Set "Spettacolare" erschien (Weitere Modelle: Alfa Romeo 155 V6 TI, Lancia Stratos, Lamborghini Countach LPI 800-4, Alfa Romeo Giulia Sprint GTA). Es gibt auch eine dritte Farbvariante des Countach LP5000 in Schwarz: Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Chase-Modell. Chase-Modelle sind spezielle, seltene Fahrzeuge im Premium-Segment, die sich durch die (hier) schwarze Karosserie von den regulären Modellen unterscheiden. Der Clou: Hot Wheels bietet sie nicht regulär im Verkauf an. Wer also ein Chase-Modell haben möchte, muss es eben finden. Oftmals nehmen Sammler:innen dafür viel Zeit in Kauf, um Läden in der Hoffnung nach einem Chase-Modell zu durchforsten. Diese Modelle erzielen auf dem Verbrauchermarkt entsprechende Preise und werden hoch gehandelt.



Das Vorbild: Der Lamborghini Countach LP5000 S QV

Der Lamborghini Countach gilt als Ikone der 1980er-Jahre und schmückte damals wie heute so manches Kinderzimmer als Poster an der Wand oder als Modellauto im Regal. Dabei kam der Countach bereits 1974 den Markt, ehe er 1978 überarbeitet wurde. Das Facelift brachte dabei umfangreiche Veränderungen an der Karosserie (ausgestellte Radläufe plus markantere Schürzen) mit sich. Als LP 500S kam die dritte Variante des Countach 1982 mit einem vergrößerten Motor auf den Markt, ehe die vierte Überarbeitung 1985 mit vollem Namen als Lamborghini Countach LP5000 S QV das Zepter übernahm. Der Hubraum des Zwölfzylinders wurde nochmals aufgebohrt auf 5167 cm³ und die Zylinder hatten nun je vier anstelle der zwei Ventile. Es war auch die erste Modellvariante, die in den Vereinigten Staaten vertrieben wurde. Das US-Modell unterscheidet sich geringfügig vom europäischen Pendant. Der Lamborghini Countach ist bis heute wegweisend für die italienische Firma und prägt maßgeblich das Design neuer Lambo-Modelle.​