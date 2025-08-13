Ein Lamborghini Countach als Amphibienfahrzeug – das klingt genauso exotisch, wie es aussieht. Und auch technisch steckt unter der Hülle des Supersportwagens so manche Überraschung!

Zwei Schrauben sorgen auf dem Wasser für den nötigen Antrieb, während man vom Cockpit aus per Knopfdruck Rauch aus extra dafür montierten Endrohren wallen lassen kann.

Natürlich besteht so ein Auto aus lauter Stückwerk. Wie ein Blick auf die Spezifikations-Liste des Verkäufers "Searoader" verrät, wurde das Fahrzeug mit Rover-V8-Motor auf einem Spezialrahmen aufgebaut.

Diese Kuriosität stand 2016 auf Ebay zum Verkauf. Damals hatte ihr Verkäufer angegeben, dass der Wagen mit ein bisschen Pflege und Ausbesserungen wieder zu 100 Prozent "seetauglich" sei.

Wohingegen das englische Amphicar lediglich auf dem Wasser schwimmen und nicht wirklich abtauchen kann.

Natürlich mit ein paar kleinen Unterschieden, denn die "Wet Nellie" war ein zum U-Boot umgebauter Lotus Esprit S1.

Ein wenig erinnert der zum Amphibienfahrzeug umgebaute Lamborghini Countach an "Wet Nellie", dem legendären Unterwasser-Auto aus James Bond "Der Spion, der mich liebte".

Nicht weiter schlimm, denn der Amphi-Countach sieht – so wie er ist – bereits irre genug aus, um als "Weißer Hai" am Strand alle Blicke auf sich zu ziehen. 2016 stand dieser Umbau auf Ebay für umgerechnet 22.000 Euro zum Verkauf – mit dem Hinweis, dass der Wagen mit ein bisschen Pflege und Ausbesserungen wieder zu 100 Prozent seetauglich sei.

Amphibien-Lamborghini für 22.000 Euro bei Ebay

Wer vermutet, es sei ein nachträglich umgebauter Countach, irrt: Wie ein Blick auf die Spezifikations-Liste des Verkäufers "Searoader" verrät, wurde das Fahrzeug mit Rover-V8-Motor – in der Serie hatte der Countach einen V12 zwischen 355 und 490 PS (261und 360 kW) – auf einem Spezialrahmen aufgebaut und anschließend mit der Karosserie eines Countach 5000 QV verkleidet.

Zwei Schrauben sorgen auf dem Wasser für den nötigen Antrieb, während man vom Cockpit aus per Knopfdruck Rauch aus extra dafür montierten Endrohren wallen lassen kann. Aber auch an Land muss der wassergängige Lamborghini den Vergleich nicht scheuen, denn kaum etwas an ihm verrät, dass er als Amphibienfahrzeug konzipiert wurde.