Rheinmetall aus Düsseldorf hat ein neues Konzept zum Laden von E-Autos vorgestellt: Ladebordsteine. Sie sollen wie liegende Ladesäulen unsichtbar im Bordstein untergebracht werden.

Ladebordstein – so nennt sich die Entwicklung des Düsseldorfer Konzerns Rheinmetall. Es handelt sich dabei um Ladesäulen für Elektroautos, die liegend in den Bordstein installiert werden sollen. Das Ladelösungskonzept hat der Entwickler auf der VDE E-Mobility Conference 2022 erstmals vorgestellt. Die Ladebordsteine sollen sich fast unsichtbar ins Straßenbild einfügen und benötigen weniger Platz als konventionelle Ladestationen. Dadurch sollen sich bessere Möglichkeiten ergeben, die Ladeinfrastruktur auszubauen, auch wenn der verfügbare Platz – beispielsweise im innerstädtischen Raum – beschränkt ist. Mit der neuartigen Lösung der in den Bordstein integrierten Ladeelektronik würde das Stadtbild zudem nicht durch hinderliche Säulen beeinflusst und Ladekabel müssten nicht auf Gehwegen liegen. Das System wurde "unter der Prämisse entwickelt, den Eingriff in den öffentlichen Raum möglichst auf ein Minimum zu reduzieren", erklärt Rheinmetall. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Ladebordsteine von Rheinmetall sollen Ausbau der Ladeinfrastruktur vereinfachen