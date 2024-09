Was den Knaus Südwind Wohnwagen so besonders macht, ist seine Variabilität.

Mit dem Wohnwagen Südwind produziert Knaus seit Jahren eine Ikone. Seit 60 Jahren gibt es den beliebten Caravan schon. Knaus feiert den Geburtstag mit einem Sondermodell Südwind 60 Years (2024) und vielen verschiedenen Varianten.

Preis: Knaus Südwind (2024) ab 24.330 Euro

Mit dem Südwind stellt Knaus schon seit 1962 einen Bestseller her. Zum 60. Geburtstag präsentiert Knaus nun das Sondermodell Südwind 60 Years (2024). Der neue Wohnwagen ist eine Mischung aus der Erfahrung und Kompetenz der vergangenen 60 Jahre und neuen Camper-Innovationen. Dazu zählen unter anderem eine neue Salon-Sitzgruppe und eine integrierte Soundanlage. Die lässt sich einfach über Bluetooth mit dem Smartphone verbinden und unterhält Campingfans in hoher Qualität. Der Grundpreis des Knaus Südwind 60 Years beträgt 24.330 Euro für die Variante Südwind 420 QD (2024). Das Modell Südwind 450 FU (2024) kostet mindestens 26.650 Euro und das Modell Südwind 460 EU (2024) mindestens 27.520 Euro (Stand: Mai 2024).

Innenraum: viel Platz auf kompaktem Raum und guter Sound

Durchgestylte Dekors, hochwertiger Möbelbau und eine umfangreiche Ausstattung - der Knaus Südwind lässt mit seinen vielen Konfigurationen keine Wünsche offen. Als Basis dient eine Fahrzeuglänge von 647 cm in der Variante Südwind 420 QD (2024). Darüber hinaus gibt es den Südwind in den Längen 671, 695, 731, 755, 791 und 865 cm. Knaus bietet damit für jeden Bedarf die passende Fahrzeuggröße. Schon im Südwind 450 FU (2024) ab 26.650 Euro mit vier Schlafplätzen finden Passagier:innen ausreichend Platz, eine geräumige Küchenzeile, einen separaten Toilettenraum und eine große Salon-Sitzgruppe im Heck. Die kann nachts zu einem komfortablen Doppelbett umfunktioniert werden. Das vordere Doppelbett misst 200 x 138 cm, das hintere 198 x 127/129 cm – ausreichend Platz für die meisten Erwachsenen. Für mehr Privatsphäre sorgt im vorderen Schlafabteil ein textiler Raumtrenner.

Innen misst der Wohnwagen 216 cm in der Breite und bietet rund 468 cm Nutzlänge. Seine Gesamtlänge liegt bei 671 cm, die Zuladung bei 220 kg, die Stehhöhe bei luftigen und ausreichenden 216 cm. Auch bei der Serienausstattung kann der Wohnwagen überzeugen: Serienmäßig gehören zum Knaus Südwind 450 FU (2024) unter anderem eine Insektenschutztür, ein TV-Halter, eine Ambientebeleuchtung und ein Bluetooth-Soundsystem. Hochwertig: Staukästen, Schubladen und Klappen kommen serienmäßig im Dekor Modern Oak und schließen leise dank Soft-Close-Funktion. Alle Schränke und Staukästen sind hinterlüftet.

Für einen längeren Aufenthalt nützlich: ein Kühlschrank mit 98 l Fassungsvolumen und ein Frischwassertank mit 45 l Volumen. Auf dem Dreiflammen-Kocher mit elektrischer Zündung lassen sich komplette Gerichte zubereiten. Bei Nichtbenutzung sorgt die Glasabdeckung für eine weitere Ablage. Daneben befindet sich ein ausreichend großes Spülbecken in Edelstahl. Optional bietet Knaus eine Dunstabzugshaube an. Sechs Steckdosen versorgen elektronische Geräte mit Energie, eine Gasanlage mit 30 mbar für die Truma-Vario-Heat-Heizung sorgt für ausreichend Wärme auch an kühlen Abenden. Generell lässt sich der Knaus Südwind durch eine große Anzahl an Option fast beliebig erweitern und für die individuellen Ansprüche konfigurieren.

Layout: 16 Grundrisse wählbar

Was den Knaus Südwind (2024) Wohnwagen so besonders macht, ist seine Variabilität. Auf der Südwind-Basis stehen 16 verschiedene Grundrisse und sieben Fahrzeuglängen zur Wahl. Vom kompakten Wohnwagen für drei Personen bis zum Wohnwagen für fünf bis sechs Personen wie beim 650 FSK (ab 39.640 Euro) mit einer Länge von 865 cm. In den Stockbetten finden Kinder ausreichend Platz für die Nacht.

Schlafen: verschiedene Bettvarianten wählbar

Eine weitere Besonderheit des Knaus Südwind (2024) sind die unterschiedlichen Bettoptionen je Variante. So lässt sich der Wohnwagen Südwind 500 mit seiner Länge von 731 cm in den Varianten 500 FU mit vier Betten oder 500 QDK mit 5 bis 6 Betten ordern. Auch bei der Raumaufteilung bietet Knaus mit dem Südwind verschiedene Konzepte. Allein bei dem Modell Südwind 500 bietet Knaus als 500 PF, 500 EU, 500 UF, 500 QDK und 500 FU fünf verschiedene Raumaufteilung.