Günstig kann auch gut sein

Einmal auf der Welt, will der Nachwuchs sie sofort entdecken. Dazu muss er mobil sein, also im Auto mitfahren. Kann ein Kindersitz vom Discounter mit dem teuren Premiumprodukt von Maxi Cosi mithalten? Wir haben den Vergleich gewagt.

Den richtigen Kindersitz finden: Billig oder Premiummarke?

Nach dem Babyschalen-Alter gilt es, einen passenden Kindersitz zu finden, der dem Nachwuchs eine sichere und altersgerechte Mitfahrgelegenheit im eigenen Pkw bietet. Aber man muss ja nicht gleich das komplette Kindergeld in einen teuren Marken-Kindersitz, etwa aus dem umfangreichen Sortiment des Platzhirschen Maxi Cosi, stecken! Oder doch? Wir haben in der Kategorie der sogenannten mitwachsenden Kindersitze für Kinder ab drei Jahren, also der Gruppe 2/3, den Maxi Cosi Pro i-Size genauer unter die Lupe genommen. Diesen haben wir mit einem relativ günstigen Konkurrenzprodukt aus dem Onlineangebot des Discounters Lidl verglichen.

Der Cybex-Kindersitz Solution B-Fix

"Minimalistisch" – das ist das Wort, das die meisten Käufer:innen benutzen, um den Cybex Solution B-Fix-Sitz aus dem Onlineangebot von Lidl für 99,99 Euro (Stand: August 2024) zu beschreiben. Einmal im Auto angebracht und ausprobiert, fahren sie nach eigenem Bekunden oft gut damit. Der 52,2 cm lange und 39 cm in der Breite messende Sitz bietet in erster Linie linearen Seitenaufprallschutz. Das heißt: Im Falle eines Unfalls absorbiert er die seitlich auf den Körper einwirkende Energie in einer linear aufeinanderfolgenden Reihe von Reaktionen. Das ist vergleichbar mit der Knautschzone der Karosserie eines Autos.

Die Kopfstütze des Cybex Solution B-Fix Sitz ist zwölffach höhenverstellbar, "wächst" also mit dem ihm anvertrauten Kind. Anders als Systeme anderer Hersteller ist der Sitz als solcher nicht drehbar. Befestigt im Auto wird er per Latch-Connect-System und Sicherheitsgurt. Bei ihm fahren die Kinder, wie bei so gut wie allen Sitzen der Klasse 2/3, in Fahrtrichtung mit. Mit einem vom Hersteller angegeben Gewicht von 4,03 kg ist er zudem sehr leicht. Nicht ganz unwichtig, wenn Kinder auf Reisen gehen: Die Stoffbezüge können bei 30 °C in der Maschine gewaschen werden.

Vielen Verwender:innen dürfte in erster Linie das Preis-Leistungs-Verhältnis, das minimalistische Design und die sich daraus ergebene einfache Handhabung des bei Amazon.de, Lidl, aber auch im markeneigenen Onlineshop des Herstellers aus Bayreuth und anderswo im Internet erhältlichen Kindersitzes, gefallen. Gelobt wird vor allem die Sicherungsmöglichkeit mittels Isofixlaschen, die für viele die beste, weil einfachste Lösung ist: Der Cybex-Kindersitz Solution B-Fix wird gleichzeitig per Isofix und Sicherheitsgurt befestigt, der Gurt sichert also zusätzlich das Kind. Die passende Position des Gurtes lässt sich gut einstellen, sodass er nicht zu nah am Hals des Kindes sitzt und ein Einschneiden oder Würgen verhindert wird.

Der Maxi Cosi-Kindersitz Titan Pro i-Size

Maxi Cosi ist so etwas wie der Platzhirsch unter den Kindersitzen. Das zeigt sich unter anderem daran, dass viele Menschen ähnlich wie bei "Tempo" für Taschentücher, "Maxi Cosi" sagen, wenn sie Kindersitze meinen. Der laut Hersteller-UVP 349,99 Euro (Stand: August 2024) teure Maxi Cosi Titan Pro i-Size ist, wie der Cybex, ebenfalls ein vorwärts gerichteter Kindersitz. Der Nachwuchs fährt also mit Blick in Fahrtrichtung mit. Auch der Titan Pro-i von Maxi Cosi ist ein Sitz, der mitwächst. Er ist für kleine Pkw-Mitreisende ab 15 Monaten bis zu einem Alter von zwölf Jahren geeignet. Für den Transport von Kindern am unteren Ende der Altersspanne verfügt über einen sogenannten Easy-in-Magnetgurt: "Magische Magnete" in den Schulterpolstern sollen laut Hersteller Kleinkinder bis zu einem Alter von vier Jahren oder einer Körpergröße von 105 cm sicher im Sitz halten. Sobald das Kind alt genug für den Sicherheitsgurt des Autos ist, verschwindet der Fünf-Punkt-Gurt platzsparend in der Rückenlehne des Kindersitzes. Aus dem Kindersitztest des ADAC ging der Titan Pro i-Size kürzlich mit einer Vier-Sterne-Bewertung hervor. Dort wurde er als "der sicherste i-Size-Kindersitz mit Gurt für mehrere Altersstufen" ausgezeichnet.

Das Vertrauen der Tester:innen (und Käufer:innen) sowie seinen deutlich höheren Preis rechtfertigt der 12,6 kg schwere Premium-Sitz durch eine Fülle von Technikfeatures und innovative Materialwahl: Die mit Memoryschaum gepolsterte Kopfstütze lässt sich in elf verschiedene Positionen bringen. Neben solchen Komfortfeatures zeigt sich der Kindersitz auch sonst sehr vielseitig: So lässt er sich zum Transport größerer Kinder mit wenigen Handgriffen in eine Sitzerhöhung mit Rückenlehne verwandeln. Laut Hersteller deckt er eine Altersspanne von 15 Monaten bis zwölf Jahren in einem Spektrum von neun bis 36 kg Gewicht sowie 76 bis 150 cm Körpergröße ab.

Der Seitenaufprallschutz funktioniert ähnlich wie bei dem im Discounter erhältlichen Wettbewerbsprodukt von Cybex, ist technisch aber noch einmal deutlich ausgereifter. Dafür zuständig ist ein spezielles, "G-Cell" genanntes Zellstrukturgewebe aus Hightech-Material. Es soll die im Falle eines Aufpralls seitlich auf den Kinderkopf einwirkenden Kräfte noch besser abfedern und vom Schützling weg verteilen. Ein wichtiger Aspekt, denn: Unfälle mit Seitenaufprall sind laut Statistik für ein Drittel aller bei Autounfällen getöteten Kinder verantwortlich, wobei dabei fast immer Kopfverletzungen die Todesursache sind. Zudem soll das patentierte Air-Protect-Sicherheitskissen in der Kopfstütze das Risiko von Kopfverletzungen um bis zu 20 Prozent reduzieren und den Sitzkomfort erhöhen. Stichwort Komfort: Die Einstellmöglichkeiten erlauben vier verschiedene Ruhe- und Liegepositionen für das Kind an Bord. Auch ist ein waschbarer Sommerbezug erhältlich, der den Nachwuchs bei hohen Temperaturen angenehm kühl und bequem halten soll. Speziell perforierte Klimaeinsätze und ein atmungsaktives Netzgewebe fördern zusätzlich die Belüftung.

Fazit: Maximale Sicherheit kostet, günstig geht aber auch

Wer einen sicheren und zugleich erschwinglichen Kindersitz mit allen Basisfunktionen sucht, könnt bereits mit dem, untern anderem bei Lidl erhältlichen Cybex Silver Kindersitz Solution B-Fix gut bedient sein. Er ist ein echtes Leichtgewicht und bietet alle wesentlichen Basisfunktionen, ohne dass es dabei für weniger erfahrene Nutzer:innen übertrieben kompliziert wird. Das könnte beispielsweise wichtig werden, wenn Oma und Opa mit dem Nachwuchs in ihrem eigenen Auto unterwegs sind. Sie hantieren vielleicht nicht jeden Tag mit Kindersitzen. Womöglich sind sie somit wenig geübt im Umgang mit den zahlreichen Feinjustierungsmöglichkeiten und Komfortfunktionen, die hochpreisige Kindersitze heutzutage bieten.

Dazu gehören zum Beispiel bewegliche Sitzwangen, die in der Breite verstellbar sind und für eine noch bessere Passform sorgen, wie es das laut UVP dreimal so teure Markenprodukt von Maxi Cosi bietet. Diese sind in der Breite verstellbar und sollen für eine noch bessere Passform sorgen. Für den deutlich höheren Preis bietet der Maxi Cosi aber in der Tat ein Maximum an Sicherheit und mehr Komfort durch Hightech-Materialien wie Memoryschaum. Mit seinen vielen Justiermöglichkeiten ist er dem Günstigsitz klar überlegen. Außerdem verfügt er über eine sehr große Nutzungsspanne, die dem Lidl-Produkt fehlt. Dafür punktet dieses mit ausreichend viel Sicherheit zum Discounter-Preis. Da der günstige Sitz online auch für Kinder anderer Altersgruppen erhältlich ist, dürfte das geringere Einsatzspektrum für preisbewusste Käufer:innen zu verschmerzen sein, wenn es fürs gleiche Geld bei Lidl und Co. fast zwei Kindersitze plus eine Sitzerhöhung gibt. Muss ja kein Fehler sein! Denn wer weiß schon, wann das nächste Baby an Bord kommt.

Welcher ist der richtige Sitz für Kinder ab drei Jahren?

Um bessere Vergleichbarkeit herzustellen und Kaufentscheidungen zu erleichtern, sind Kindersitze herstellerübergreifend nach Gruppen eingeteilt. Während ein Kindersitz der Gruppe 2 generell für Kinder mit einem Gewicht von neun bis 18 kg geeignet ist, sind Kinder mit einem Gewicht zwischen 18 und 36 kg mit einem Sitz aus der Kindersitz-Gruppe 3 besser beraten. Weil es gleichsam in der Natur der Sache liegt, dass die "Kleinen" mit zunehmendem Alter sehr schnell immer größer werden, können preisbewusste Eltern mit mitwachsenden Modellen der Kindersitz-Gruppe 2/3 gut beraten sein. Sitze dieser Kategorie gibt es sowohl mit als auch ohne Isofix-Funktion.

Wofür steht die Gruppe 2/3 bei Kindersitzen?

Ein Kindersitz der Gruppe 2/3 ist immer ein sogenannter "mitwachsender" Kindersitz. Er empfiehlt sich für Kinder zwischen 15 und 36 kg Körpergewicht. Das entspricht, grob gesagt, der Altersspanne zwischen drei und zwölf Jahren. Entsprechende Modelle können also bis zum Ende der Kindersitzpflicht-Zeit genutzt werden, also bis zu einer Körpergröße von 150 cm. Einheitliche oder verpflichtende Angaben zur Körpergröße gibt es in dieser Kindersitz-Gruppe jedoch nicht. Eine Anprobe ist somit auch bei im Internet gekauften Produkten unerlässlich. Nur so lässt sich herauszufinden, ob Kind und Sitz auch wirklich zueinander passen. Zum Glück bieten so gut wie alle Onlinehändler ein Rückgaberecht von mindestens 30 Tagen an.