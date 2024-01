Die Sicherheit im Straßenverkehr ist von größter Bedeutung, insbesondere wenn es um den Schutz der Kleinsten geht. Babys und Kleinkinder sind besonders anfällig für Verletzungen bei Autounfällen, da ihre Körper noch nicht vollständig entwickelt sind. Eine wirksame Möglichkeit, die Sicherheit der jüngsten Passagiere zu gewährleisten, ist die Verwendung einer Babyschale im Auto. Welche Modelle besonders empfehlenswert sind, zeigen wir hier.

Die Babyschale ist nicht bloß ein Sitz, sondern eine gezielte Schutzmaßnahme, die auf die speziellen Anforderungen der Kleinen zugeschnitten ist. Sie soll insbesondere Schutz und Komfort sowie einen einfachen Aufbau bieten. Dies verspricht auch unsere erste Produktempfehlung, die Babyschale Tulip Black Edition i-Size von ABC Design. Durch seinen einfachen Befestigungsmechanismus lässt sich der Gruppe 0+ Autositz Tulip i-Size sowohl auf den Kinderwagen von ABC Design, als auch in Kombination mit der Tulip Isofix Base fest im Fahrzeug montieren. Die Babyschale kann von der Geburt an verwendet werden und ist für Kinder von null bis 15 Monaten, 45 bis 85 cm oder einem Gewicht bis 13 kg geeignet.



Babyschalen – Top-Produktempfehlungen im Vergleich

MAXI-COSI Babyschale CITI

Der Klassiker der Babyschalen kommt von Maxi Cosi. Die Babyschale Citi ist ein Kinderautositz der Gruppe 0+ und verspricht dank eines 3-Punkt-Hosenträger-Gurtsystems eine hohe Sicherheit für das Baby während der Fahrt. Praktisch: Der Bezug kann abgenommen werden ohne das Gurtsystem zu demontieren. Ein Sonnenverdeck sorgt für den passenden UV-Schutz. Ist kompatibel mit Maxi-Cosi und Quinny Kinderwagen.



Audi Original Zubehör Babyschale i-Size

Empfehlenswert, aber im Preis etwas weiter oben angesiedelt ist die original Babyschale von Audi. Die i-Size Babyschale bietet durch den integrierten Hosenträgergurt, die anpassbare Kopfstütze sowie die Verstärkung durch Airpads im Kopf-Thorax-Bereich zuverlässigen Schutz. Geeignet für alle Fahrzeuge mit Drei-Punkt-Sicherheitsgurtsystem.



Clamaro Babyschale

Die Clamaro Auto Babyschale verfügt über eine ergonomische Form und eine starke Innenpolsterung, sodass auch bei längeren Fahrten für Liegekomfort gesorgt ist. Für die nötige Sicherheit sorgen unter anderem der Mix aus einer High-Tech Kunstsoffschale und einem Anti-Shock Schaumstoff. Die Babyschale kann außerdem mit einer Isofix-Befestigung montiert werden. Inklusive Sonnenverdeck, Fußabdeckung und herausnehmbarem Innenkissen für Neugeborene.



MediSafety Babyschale Cocomoon

Die Gruppe 0+ Kindersitz-Babyschale von MediSafety ist für Babys ab der Geburt im Alter von null bis 12 Monaten oder bis 13 kg Gewicht geeignet. Der Kindersitz kann auf dem Rücksitz oder dem Beifahrersitz entgegen der Fahrtrichtung mit dem Drei-Punkt-Sicherheitsgurt fixiert werden. Das verstellbare Sonnendach schützt außerdem vor der Sonne, Regen und Wind.



BabyGo Babyschale

Die Babyschale Travel XP von BabyGo ist laut Hersteller nach der neusten ECE R44/04 geprüft und für die Gruppe 0+ für Kinder mit einem Gewicht von null bis 13 kg zugelassen. Eine zusätzliche energieabsorbierende Kopfpolsterung der Babyschale soll für doppelte Sicherheit bei einem möglichen Seitenaufprall sorgen. Durch den atmungsaktiven Bezug und der zusätzlichen Polsterungen im Sitz- und Kopfbereich stellen längere Fahrten mit Baby kein Problem dar.



CYBEX Silver Babyschale Aton B i-Size Volcano Black

Eine Emfpehlung sprechen wir auch für die Babyschale Aton B i-Size von Cybex Silver aus. Diese bietet einen integrierten Seitenaufprallschutz (L.S.P. System), eine energieabsorbierende Schale und ein XXL-Sonnendach zum Schutz vor Sonne und Wind. Die Kopfstütze ist höhenverstellbar. Zudem kann die i-Size Sitzschale einfach mit der Isofix Base M-Basisstation befestigt werden.



Kidsriver Autokindersitz

Wenn das Kind zu alt für die Babyschale wird muss ein Kindersitz her. Der Autokindersitz von Kidsriver bedient ein breites Spektrum und kann von der Geburt an genutzt werden; so ist er für Kinder im Alter von null bis vier Jahren oder einer Größe von 40-105 cm geeignet. Der Sitz verfügt über einen erstellbaren Fünf-Punkt-Sicherheitsgurt sowie abnehmbare und waschbare Polsterung.



Einschlagdecken für Babyschalen

Nicht nur für mehr Komfort, sondern auch für zusätzlichen Schutz sorgen Einschlagdecken für Babyschalen. Diese Decken halten das Baby in der Babyschale und im Kinderwagen behaglich warm und schützen es vor Zugluft. Gleichzeitig wird eine gemütliche und geborgene Umgebung für entspannte Autofahrten geschaffen.



Worauf sollte man beim Kauf einer Babyschale achten?

Zunächst sollte die Babyschale den aktuellen Sicherheitsnormen entsprechen und idealerweise mit einem Fünf-Punkt-Gurtsystem ausgestattet sein, um das Kind sicher zu fixieren. Des Weiteren ist die passende Größe und Gewichtskapazität der Babyschale von Bedeutung, um eine optimale Anpassung an das Wachstum des Babys sicherzustellen. Zusätzlich sollte die einfache Installation im Auto sowie die Qualität der Polsterung und Materialien für einen angenehmen und sicheren Fahrkomfort berücksichtigt werden. Was man sonst beachten sollte, zeigen wir hier:

Ratgeber Babyschale (Auto)/Kindersitz-Gruppe 0/0+ Das beim Kauf der Babyschale beachten

Eine detaillierte Übersicht zu den verschiedenen Kindersitz-Gruppen gibt es für Interessierte auf folgenenden Übersichtsseiten:

Wie installiert man eine Babyschale korrekt im Auto?

Beginnend mit der Auswahl eines geeigneten Platzes auf der Rückbank, vorzugsweise in der Mitte, richtet man die Babyschale gemäß den Herstelleranweisungen aus. Gegebenenfalls ist für die Befestigung auch ein Isofix-Base-System notwendig. Anschließend sorgt man dafür, dass die Babyschale fest und sicher auf dem Autositz verankert ist und schnallt das Kind mit dem integrierten Gurtsystem an. Abschließend sollte man die Stabilität der Installation prüfen, um eine sichere und komfortable Fahrt zu gewährleisten.