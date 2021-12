In Europa ist der Kia Sportage (2021) das erfolgreichste Modell der Marke. Nach sechs Jahren Bauzeit geht nun die bereits fünfte Generation des Kompakt-SUV an den Start. Mit futuristischem Design, elektrifizierter Motorenpalette und großzügigem Raumangebot will die Sportage-Neuauflage im Revier von VW Tiguan und Co. wildern. Wir stellen ihn im Video vor! Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Fahrbericht Neuer Kia Sportage (2021): Erste Testfahrt Der Kia Sportage im Fahr-Check