2024 auf der New York International Auto Show präsentiert, kann die US-amerikanische Kundschaft den exzentrisch gezeichneten Kia K4 bereits als Limousine bestellen. Zudem wurde ein kompakter Hatchback im Golf-Format enthüllt und soll folgen. Schon vom Zeitpunkt der Präsentation an brodelte die Gerüchteküche bezüglich eines möglichen Europastarts des K4 – schließlich fischt der Neue unverblümt in den Gefilden des inzwischen angejahrten Kia Ceed. So liegt die Schlussfolgerung nahe, dass der K4 das etablierte Modell entweder ersetzt oder unter dessen Namen zu uns kommt (hier alles zum kommenden Ceed).

Dass unser Erlkönigfotograf im Juni 2025 einen getarnten Kombi auf europäischem Boden – genauer gesagt in den österreichischen Alpen – vor die Linse bekam, dürfte als weiteres Indiz für einen hiesigen Marktstart durchgehen. Auch der 2021 geliftete Kia Ceed ist als Kombi namens Sportswagon auf dem Markt, der etwa mit Astra Sports Tourer und Corolla Touring Sports konkurriert. Wir schätzen einen Marktstart des K4 als wahrscheinlich ein und tippen auf das Jahr 2026.

Motorisierung & Preise des Kia K4

In den USA ist der Kia K4 mit bislang zwei Vierzylinder-Benzinern erhältlich: einem 2,0-l-Sauger mit 147 PS (108 kW) sowie 180 Nm und einem 1,6-l-Turbomotor mit 190 PS (140 kW) sowie 264 Nm. Der Sauger setzt dabei auf ein stufenloses CVT-Getriebe und die stärkere Variante auf eine Achtgang-Automatik. Für den europäischen Markt wirkt derweil eine Hybridisierung wahrscheinlich. Die Limousine steht in den USA mit einem Grundpreis von umgerechnet knapp 18.800 Euro im Konfigurator, zuzüglich Steuer und Überführung. Den aktuellen Kia Ceed gibt es in Deutschland ab 26.990 Euro als Steilheck sowie ab 27.990 Euro als Sportswagon, woran sich der Neue grob orientieren dürfte (alle Preise: Stand Juli 2025).