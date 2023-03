Es gibt Dinge, die man in der Regel nicht zu Gesicht bekommt: Dazu zählt auch, wie es in einem Autoreifen aussieht, während man mit dem Auto fährt. Mit dem Video von Warped Wahrnehmung ändert sich das allerdings. Hier fährt das Rad eines Autos mit einem nicht ganz so blinden Passagier an Bord. Im Gegenteil: Dank selbstgebauter LED-Beleuchtung und stabiler Befestigung der GoPro tun sich ganz neue Einblicke auf (siehe unten). Im Video oben verrät die AUTO ZEITUNG, was beim Reifentest passiert. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Kamera im Autoreifen im Warped Wahrnehmung-Video:

