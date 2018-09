So wie Ex-Top-Gear-Moderator Jeremy Clarkson seine persönliche Top Ten kürt, gibt es auf der anderen Seite natürlich auch eine Worst Ten, also die zehn schlechtesten Autos, die ihm in der vergangenen Zeit untergekommen sind. Unerbittlich fällt der jetzige The-Grand-Tour-Moderator sein Urteil über Modelle verschiedener Hersteller. Und wer jetzt denkt, dass es sich dabei um unbekannte Nischen-Fahrzeuge handelt: weit gefehlt! Von BMW bis Vauxhall zieht Clarkson vernichtende Schlüsse. Wieso welches Auto in der Auflistung gelandet ist, überlässt er jedoch unserer Fantasie. Die ganze Worst Ten ist im Video zu sehen.

