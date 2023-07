Jeremy Clarkson spricht in einem Interview über E-Autos. Seine radikale Aussage schlägt Wellen im Netz. Wir liefern die ganze Geschichte!

Jeremy Clarksons Statement zu E-Autos

Der ehemalige "Top Gear"- und aktuelle "The Grand Tour"-Moderator Jeremy Clarkson ist für seine polarisierenden und kontroversen Aussagen bekannt. Nun geht im Netz eine Aussage Clarksons viral, die er bereits 2019 im Zuge eines Q&A-Interviews von Drivetribe getätigt hat und 2021 veröffentlicht wurde. Es handelt sich um das Zitat "Benziner fahren, bis ich sterbe". Doch das ist nicht alles, was er auf die Frage "Würdest du jemals ein E-Auto besitzen?" geantwortet hat. Die ungekürzte Antwort wirkt für Clarksons Verhältnisse jedoch fast schon diplomatisch: "Ich werde niemals ein E-Auto haben. Ich kann verstehen, dass die Leute sie mögen, dass sie interessant sind... doch ich mag einfach den Sound eines V8 und ich will kein Auto fahren, aus dem nicht vorne oder hinten ein schöner Sound rauskommt. Benzin macht das. Ich bin fast 60, also kann ich Benziner fahren, bis ich sterbe." Er spricht E-Autos also durchaus eine Daseinsberechtigung zu, ist jedoch offenbar froh darüber, dass er es aufgrund seines Alters wohl nicht mehr erleben wird, keine Wahl mehr haben zu können. Ob sich seinen Geschmack, was Autos und ihre Antriebe betrifft, mittlerweile geändert hat, ist weder bekannt noch wahrscheinlich. Doch als Elektroautogegner lässt sich Clarkson wohl ebenfalls nicht instrumentalisieren. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Jeremy Clarkson über E-Autos im Drivetribe-Interview (Video):

