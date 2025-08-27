close
Hyundai-Studie auf der IAA 2025: Das verraten erste Bilder

Alexander Koch Chefredakteur Digital

Hyundai kündigt eine geheimnisvolle Crossover-Studie für die IAA 2025 an und veröffentlicht erste Bilder – diese weisen deutliche Parallelen zu einem bereits gesichteten Prototyp auf. Was dahinter steckt!

Hinweise zu den Affiliate-Links
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Das Detailbild zeigt einen Ausschnitt der Front der Hyundai-Studie zur IAA 2025.
Hyundai-Studie zur IAA 2025

Ein schmales Leuchenband an der Front, eine Coupé-ähnliche Dachlinie, eine ausgeprägte Abrisskante am Heck – das deuten Teaserbilder an, die Hyundai Ende August 2025 veröffentlicht hat.

Foto: Hyundai
Das Detailbild zeigt einen Ausschnitt des Hecks der Hyundai-Studie zur IAA 2025 – von der Seite betrachtet.
Hyundai-Studie zur IAA 2025

Mit den Bildern kündigt der südkoreanische Autobauer zugleich die Premiere einer Studie auf der IAA 2025 an.

Foto: Hyundai
Das Detailbild zeigt einen Ausschnitt des Hecks der Hyundai-Studie zur IAA 2025 – von hinten betrachtet.
Hyundai-Studie zur IAA 2025

Die Bilder zeigen Designelemente, die ein bereits im Sommer 2025 erwischter Prototyp ebenfalls aufzuweisen scheint. Bei jenem Fahrzeug handelt es sich sehr wahrscheinlich um den Hyundai Ioniq 2, einem elektrischen Crossover.

Foto: Hyundai

Ein schmales Leuchenband an der Front, eine Coupé-ähnliche Dachlinie, eine ausgeprägte Abrisskante am Heck – das deuten Teaserbilder an, die Hyundai Ende August 2025 veröffentlicht hat. Mit ihnen kündigt der südkoreanische Autobauer zugleich die Premiere einer Studie auf der IAA 2025 an.

Tatsächlich verrät Hyundai keine weiteren Details darüber, was es mit dem Konzeptauto auf sich hat. Doch zeigen die Bilder Designelemente, die ein bereits im Sommer 2025 erwischter Prototyp ebenfalls aufzuweisen scheint. Bei jenem Fahrzeug handelt es sich sehr wahrscheinlich um den Hyundai Ioniq 2, einem elektrischen Crossover, der sich 2026 zwischen dem Hyundai Inster und dem Hyundai Kona Electric einordnen dürfte. 
Der Hyundai Inster (2024) im Video:

 
 

Teasert Hyundai für die IAA 2025 eine Ioniq 2-Studie an?

Wie die meisten Elektroautos des Konzerns dürfte auch der Hyundai Ioniq 2 (2026) auf der äußerst flexiblen E-GMP-Architektur stehen. Wenngleich konkrete Infos zum Antrieb noch ausstehen, liegt ein Blick auf den 150 kW (204 PS) starken EV3 mit Reichweiten von bis zu 600 km nahe. Wie der Crossover aussehen dürfte und weitere technische Details könnten wir also tatsächlich auf der IAA 2025 erfahren, wenn die mutmaßlich zugehörige Studie ihre Premiere feiert. Alle bereits bekannten Informationen und die Erlkönigbilder des Hyundai Ioniq 2 gibt es hier!

