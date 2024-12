Der Ioniq 5 N als Cagefighter

Für diejenigen, die nach dem furiosen Ioniq 5 N noch immer nicht an knalligen Fahrspaß in Elektroautos glauben, hat Hyundai 2024 den RN24 aufgelegt. Dank des rasenden Labors sollen die N-Stromer künftig noch schneller Watt in Wahnsinn umwandeln.

Kaum haben wir den Ioniq 5 N mit Handschalt-Simulation, bis zu 478 kW (650 PS) und einer ganzen Armada an Fahrspaß-Features verarbeitet, da hat Hyundai schon die nächste Ausbaustufe gezündet. Das neueste Projekt der N-Abteilung hört auf den Namen RN24 und erinnert eher an einen rasenden Käfig als an ein Auto. Dabei zählt weniger die auf ein Minimum reduzierte Verkleidung als vielmehr das, was darunter steckt: Die Marke aus Südkorea hat sich von den eigenen WRC-Boliden inspirieren lassen und gleichzeitig die Leistungselektronik des Ioniq 5 N samt der beiden E-Motoren mit kombinierten 478 kW (650 PS) irgendwie in die um 340 mm verkürzte Lücke zwischen Vorder- und Hinterachse gequetscht. Dafür musste sogar das 84 kWh große Batteriepaket neu gestaltet werden.

Das neu entwickelte Fahrwerk (diese Fahrwerkstypen gibt es) setzt auf Rallye-Dämpfer sowie einen stabilitätsfördernden Hilfsrahmen und auch die Lenkung ist wie im Rallyeauto übersetzt. Über das Lenkrad können die Empfindlichkeit des Fahr- und Bremspedals sowie die Leistungsbalance angepasst werden. Der nächste Schritt nach dem Fake-Schaltgetriebe des Ioniq 5 N sieht im RN24 (2024) so aus: Im Rallye-Modus simuliert die Drehmomentsteuerung die Kraftverteilung des i20 N Rally 1. Dieses Rallye-Gefühl soll sich dann möglichst auch in künftigen Serienfahrzeugen wiederfinden. Nicht weniger beeindruckend: Die e-Handbremse für sämige Drifts funktioniert ganz ohne hydraulische Bremse. Stattdessen wird alles nur über die Rekuperation geregelt.

Aus dem Hyundai RN24 (2024) könnte ein N-Einstiegsmodell werden

Damit bei aller Action der Sound im Hyundai RN24 (2024) nicht zu kurz kommt, gesellen sich zum bereits bekannten N Active Sound+ zwei weitere Lautsprecher an der Fahrzeugflanke. Die ungewöhnliche Form der hinteren Kotflügel ist dabei kein Zufall: Sie dienen als Resonanzkörper und sollen den Klang nochmals intensivieren. Komplettiert wird das rasende Labor durch 19-Zöller aus den Elantra N und einem TCR-Heckspoiler (diese Spoilertypen gibt es). Bei einem Gewicht von geschätzten 1880 kg überrascht uns die Beschleunigung von höchstens 3,4 s auf 100 km/h kein bisschen. Und mit noch etwas mehr aerodynamischer Verkleidung würde der Hyundai in Sachen Topspeed wohl weit über 240 km/h hinausgehen.

Der nächste Schritt für Hyundai N dürfte jedoch eher der Transfer in die Serienproduktion sein als das Erreichen irgendwelcher Fahrleistungen, die für die Marke ohnehin dem Fahrspaß unterzuordnen sind. Bereits zu Beginn der Pressemitteilung weist Hyundai darauf hin, dass man vorhabe, mit dem RN24 (2024) "das kompakte, leichte Fahrzeugkonzept für die nächste Generation von Hochleistungs-N-Straßenfahrzeugen zurückzubringen". Für uns klingt das verdächtig nach einer Krawallbüchse ein bis zwei Klassen unter dem Ioniq 5 N. Die Kompaktsportler-Abteilung um GTI, Type R und Co. sollte sich also schonmal warm anziehen.