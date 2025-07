Hyundai i30/Opel Astra: Gebrauchtwagen

Hyundai i30 und Opel Astra sind als Gebrauchtwagen auf Augenhöhe mit dem Bestseller VW Golf – und in der Regel sogar günstiger. >> Mehr zum Thema Gebrauchtwagentest

Es muss nicht immer Golf sein: Hyundai i30 und Opel Astra sind Kompakte auf Augenhöhe – und meist günstiger als der Bestseller. Darauf sollten Interessierte achten, wenn sie einen der Gebrauchtwagen kaufen wollen.

Hyundai i30 blue 1.0 T-GDI für 10.950 Euro

Baujahr 2017; durchschnittliche Laufleistung (DAT): 54.000 Kilometer Positiv Besserer Federungskomfort und leichtere Bedienung, größerer Laderaum, noch gültige Garantie Negativ Höhere Preise und mehr Mängel bei der HU, weniger Platz für Passagiere, höherer Verbrauch

Opel Astra 1.0 ECOTEC DI Turbo für 9450 Euro

Baujahr 2017; durchschnittliche Laufleistung (DAT): 54.000 Kilometer Positiv Günstige Preise im Gebrauchtwagenhandel, niedriger Verbrauch, mehr Platz, besonders im Fond Negativ Kleinerer Laderaum als beim i30, weniger Federungskomfort, Bedienung etwas komplizierter

Hyundai i30 und Opel Astra sind kompakte Gebrauchtwagen auf Augenhöhe mit dem Klassenprimus Golf. Vor allem beim Preis können beide im Vergleich zum Wolfsburger Bestseller punkten: Während ein vier Jahre alter Golf 1.0 TSI mit 115 PS laut Marktspiegel der Deutschen Automobil Treuhand DAT bei einer durchschnittlichen Laufleistung von 54.000 Kilometern etwa 11.500 Euro kostet, liegt ein gleich alter i30 1.0T-GDI bei 10.950 Euro. Und ein Astra 1.0 DI Turbo ist als Gebrauchtwagen sogar schon für 9450 Euro zu haben (Stand: Januar 2021). Dabei leidet der Rüsselsheimer mehr unter der Verkaufspolitik von Opel als unter mangelnder Qualität: Neuwagen wurden oft mit Tageszulassungen und hohen Rabatten verramscht, was Auswirkungen auf die Restwerte hat. Außerdem kostete der Opel Astra Anfang 2017 laut Listenpreis nur 18.400 Euro. Für den vergleichbaren Hyundai i30 verlangten Händler zu dieser Zeit 1300 Euro mehr. Vom Koreaner war damals gerade die dritte Generation in Deutschland gestartet. Das neue Modell trat serienmäßig mit wichtigen Sicherheitshelfern wie einem City-Notbremsassistenten und Fernlichtautomatik an, optional war sogar ein Abstandsregeltempomat im Angebot. Darauf lohnt es sich, beim Kauf eines Gebrauchtwagens zu achten. Mehr zum Thema: Gebrauchtwagen kaufen

Hyundai i30 und Opel Astra als Gebrauchtwagen kaufen

Der Dreizylinder-Turbobenziner des Hyundai i30 mit 120 PS ist spritzig, das Fahrwerk und die Bremsen sind stärker auf Fahrdynamik ausgelegt als die des Vorgängers der zweiten Generation. In diesem Punkt kann der Opel Astra, der seit 2015 auf dem Markt ist, nicht mithalten. Auch nicht beim Federungskomfort. Obwohl aber sein Dreizylinder-Turbo auf dem Papier 15 PS weniger leistet, sind Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit besser als die des Hyundai i30. Im Vergleichstest war zudem sein Spritdurst kleiner: Während sich der Hyundai 7,1 Liter Super auf 100 Kilometern gönnte, verlangte der Opel Astra nur nach 6,4 Litern. Zudem stellt der Astra den Passagieren in beiden Reihen mehr Platz zur Verfügung. Der Koreaner bietet dafür den etwas größeren, ebenfalls variablen Laderaum.

Hyundai i30 komfortabler als Opel Astra

Auch bei der Verarbeitungsqualität nehmen sich die zwei Gebrauchtwagen nicht viel. Das Cockpit des Hyundai i30 wirkt aber moderner und ist leichter zu bedienen. Der Opel Astra bietet in Sachen Konnektivität und Multimedia-Ausstattung zwar nicht weniger, erfordert aber wegen seiner teilweise verschachtelten Menüs etwas mehr Einarbeitung. Bei den Hauptuntersuchungen der GTÜ schneidet der Opel im Schnitt besser ab als der Koreaner. Doch auch beim Opel Astra sollte man vor allem auf durchgerostete Abgasanlagen achten. Der Hyundai i30 leidet oft unter verschlissenen Bremsen, ölfeuchten Motoren und ausgeschlagenen Fahrwerksteilen. Sein großes Plus: Die fünfjährige Werksgarantie ist beim jungen Gebrauchtwagen noch nicht abgelaufen.

Technische Daten Hyundai i30 & Opel Astra

AUTO ZEITUNG 02/2021 Hyundai i30 Opel Astra Technik Zylinder/Ventile pro Zylin. 3/4; Turbo 3/4; Turbo Hubraum 998 cm³ 999 cm³ Leistung 120 PS (88 kW) 105 PS (77 kW) Getriebe/Antrieb 6-Gang, manuell; Vorderrad 5-Gang, manuell; Vorderrad Messwerte Leergewicht 1194 kg 1198 kg Beschleunigung 0-100 km/h (Werk) 11,1 s 11,2 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 190 km/h 195 km/h Verbrauch auf 100 km (Werk) 5,5 l S 4,3 l S CO2-Ausstoß (Werk) 112 g/km 104 g/km Preise Neupreis 2017 19.700 € 18.400 €